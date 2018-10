Statsministeren åbner unikt fynsk samarbejde

Det unikke samarbejde IndustriLab på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier får fornemt besøg, når statsminister Lars Løkke Rasmussen åbner IndustriLab officielt november.

IndustriLab på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er et bredt samarbejde, der skal være med til at sikre virksomhederne på Syd- og Østfyn industriteknikere i fremtiden.

Flere og flere generationer af maskinarbejdere og industriteknikere er på vej på pension. Samtidig svigter optaget på industriteknikeruddannelsen.

Det vil de på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier gøre noget ved. Derfor har de oprettet en skare af partnere, som har forpligtet sig til at etablere de rigtige undervisningsfaciliteter, praktikpladsgaranti og informationsarbejde om uddannelsen målrettet unge, deres familier og studievejleder.

Garanterede praktikpladser

IndustriLab er altså et modsvar på det svigtende optag. Initiativet er støttet af en lang række visionære sponsorer, som er lykkes med at samle én million kroner ind. De penge skal bruges til at købe helt nyt maskineri,

IndustriLab skal være base for den første del af uddannelsen til industritekniker og værktøjsmager, den del der hedder grundforløb to. Samtidig skal det være med til at øge antallet af elever på hovedforløbet som udbydes hos Syddansk Erhvervsskole i Odense.

De virksomheder, der deltager i projektet, har samtidig garanteret 15 praktikpladser til uddannelsesstart 19. januar 2019. Uddannelsen som Industritekniker giver nærmest jobgaranti, lyder det i følge pressemeddelelsen fra skolen.

Initiativtagerne bag projektet er C.C. Jensen A/S og Industrien Sydfyn. Svendborgs Erhvervsuddannelse & Gymnasier er en del af styregruppen bag som også består af Metal Sydfyn, Fyns Maritime Klynge – en del af Udvikling Fyn og Arbejdsgiverne.

Lars Løkke Rasmussen åbner IndustriLab til åbningsarrangementet mandag 5. november.