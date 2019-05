Masser af debat på valgkampens dag 17: Statsministeren kommer til Fyn

Valgkampen spidser langsomt til, og de mange fynske kandidater til Folketinget har fuld fart på.

Torsdag er der en række valgdebatter, hvor du som publikum har mulighed for at høre dine kandidater om lige præcis det emne, der ligger dig allermest på sinde.

Blandt meget andet besøger landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), Fyn for at svare på fynske vælgerspørgsmål - måske dit? Se herunder hvordan du kan stille ham et spørgsmål - på Tietgen Handelsgymnasium.

Udover det er der flere større valgarrangementer. Har du også et valgarrangement, du gerne vil have omtalt?

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Og du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 17. dag.

Hvad: Stil dit spørgsmål til Lars Løkke Rasmusen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gæster Tietgen Handelsgymnasium, og du kan stille dit spørgsmål til Venstres formand.

Stil dit spørgsmål her.

Arrangør: Tietgen Handelsgymnasium

Hvem: Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

Hvornår: Klokken 14.30

Hvad: TV 2/Fyns debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium

Hvor skal Janni Filstrup bo, når hendes bolig i Egeparken i Vollsmose bliver revet ned? Planen for nedrivning af boliger i Vollsmose og den såkaldte ghettoaftale, som er indgået af et flertal på Christiansborg, er til debat. Udover det skal vi debattere tilskud til friskoler og inklusion i folkeskolen.

Bemærk, at mødet oprindeligt skulle have været afholdt på Middelfart Gymnasium, men er flyttet til Tietgen Handelsgymnasium.

Hvem:

Jesper Kiel, Enhedslisen

Ditte Helene Rasmussen, SF

Mette Rahbek, Alternativet

Julie Skovsby, Socialdemokratiet

Søren Hillers, Radikale

Carsten Kudsk, Dansk Folkeparti

Jane Heitmann, Venstre

Simon Lavdal-Pedersen, KristenDemokraterne

Caroline Lauritsen, Konservative

Lars Christensen, Liberal Alliance

Anette Skov Andersen, Nye Borgerlige

Rolf David Gøtze, Partiet Riskær Pedersen

Martin Christensen, Stram Kurs

Hvornår: Klokken 17.15 - 19.30

Hvor: Tietgen Handelsgymnasium, Elmelundsvej 10, 5200 Odense

Hvad: Gratis valgflæsk, debat, og masser af hygge

Alle er velkomne, når vi inviterer de lokale folketingskandidater til debat. Vi vil blandt andet gerne høre, hvordan de forholder sig til vores mærkesager som er: ”Et stærkt sikkerhedsnet”, ”En værdig tilbagetrækning” og ”Uddannelse til hele livet”.

Arrangementet er lavet i samarbejde med LO Fyns lokale faglige aktive i Kommunalpolitisk Udvalg Nordfyn. Tilmelding her.

Hvem:

Rasmus Peter Henriksen, SF

Dan Jørgensen, Socialdemokratiet

Bo Libergren, Venstre

Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti

Hvornår: Klokken 17-20

Hvor: Skovby Forsamlingshus, Assensvej 17, 5400 Bogense

Hvad: Kom til politisk debat om grundskolen

Folketingsvalget 2019 kan få store konsekvenser for fremtidens grundskole. Kender du de lokale kandidaters skolepolitik? Kom og hør kandidaternes visioner, og bidrag selv til den politiske debat om grundskolen.Skal vi have færre og større skoler? Hvilken rolle bør de frie skoler spille? Er vi lykkedes med inklusionen? Skal 10.-klasse erhvervsrettes? Hvor meget skal politikerne kunne blande sig i skolen?

Organiseret af Frie Skolers Lærerforening og Øhavets Lærerkreds DLF.

Hvem:

Stine Bardeleben Helles, Alternativet

Rasmus Helveg Petersen, Radikale

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Kasper Philbert, Enhedslisten

Rolf D Gøtze, Partiet Riskær Pedersen

Line Mørk, SF

Jens Ole Madsen, Konservative

Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet

Mark Grossmann, Venstre

Hvornår: Klokken 16.30 - 19.

Hvor: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Ollerup.