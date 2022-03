Forstærket kamp mod giftudledninger: Tre gartnerier har nu fået alle tilladelser på plads

Ifølge by- og kulturrådmand Søren Windell (K) har starten på den skærpede kontrol med gartnerierne været præget af, at en del nye medarbejdere har skulle læres op.

- Det synes jeg egentligt ikke er tilfredsstillende, når man lige fremlægger det sådan. Men vi skal lige huske på, at der er en indkøringsperiode med de nye medarbejdere. Det har også taget lidt ressourcer at lære dem op, siger rådmanden.

Kan ende med politianmeldelser

Gartneriteamet i Odense Kommune har været i gang siden 2017. Men efter TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende i efteråret sidste år satte fokus på, at pesticidudledningerne ikke var blevet stoppet, og at kun ganske få gartnerier havde fået de nødvendige tilladelser i løbet af fire år, besluttede Odense Byråd i november at forstærke gartneriindsatsen.

Det betød, at medarbejderstaben blev fordoblet, så teamet nu består af seks årsværk mod tre de foregående år.

- Det forventer jeg egentlig er nok til, at man kommer hele vejen rundt, og får kontrolleret forholdene, og også hjælper de gartnerier, der har udfordringer med at overholde de her ting. Det kan jo også i sidste ende betyde politianmeldelse, lyder det fra Søren Windell.

Gartneriernes indsats afgørende

Politikerne besluttede i forbindelse med en fordobling af gartneriindsatsen også, at politikerne hvert kvartal skulle have en statusrapport over arbejdets fremdrift. Den første af otte statusrapporter forelægger nu. Den beskriver arbejdet og resultaterne fra 12. oktober sidste år til 24. februar i år.

Udover at der fortsat mangler besøg på 90 gartnerier, så viser rapporten også, at der fortsat er problemer på mange gartnerier. På rundturen til de 32 gartnerier er der blevet uddelt 17 henstillinger, seks påbud og forbud og ét gartneri er blevet meldt til politiet. Statusrapporten indeholder igen nye målinger om udledningen af pesticider til vandløbene.