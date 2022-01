Endnu ingen købere til Valdemars Slot: - Der er masser af fremvisninger

Hvis du altid har drømt om at eje et slot, og hvis du samtidig har 165 millioner, som du ikke ved, hvad du skal bruge på, har du stadig mulighed for at købe Valdemars Slot på Tåsinge.

Slottet kom til salg i november, efter at søstrene Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus, der hver ejer 50 procent af slottet, ikke kunne nå til enighed om at godkende regnskabet.

Selvom det endnu ikke er lykkes at sikre Valdemars Slot en ny ejer, så er interessen for slottet dog stor, lyder det fra ejendomsmægler Asger Olsen, der står for salget.

- Der er masser af fremvisninger og masser af interesserede.

- Der kommer hele tiden folk dernede, der skal se på ejendomme, fortæller Asger Olsen.

Det er da heller ikke småting man får for de mange millioner, som slottet er udbudt til.

Boligarealet er på 6.000 kvadratmeter fordelt på den historiske hovedbygning og flere udlejningsboliger, og derudover hører der også 418 hektar landbrugsjord og skov til, som er velegnet til jagt.

Ejendomsmægler Asger Olsen vurderer, at jorden alene har en værdi på 100 millioner kroner.