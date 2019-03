Stedfar kendt skyldig i seksuelt misbrug af fireårig pige

I knap et år mellem 2003 og 2004 misbrugte en nu 46-årig mand sin daværende steddatter i hjemmet i Odense.

Han erkendte, at han to gange i tidsperioden fik datteren til at udføre oralsex på ham og beføle hans lem. Retten i Odense kendte ham skyldig i disse to forhold.

Det oplyser anklager i sagen Maria Blomsterberg.

- Steddatteren fortalte om yderligere befølinger af lemmet, men han blev kendt skyldig i det omfang, han erkendte, siger Maria Blomsterberg til TV 2/Fyn.

Manden skal nu mentalundersøges, og det skal vurderes, om han er egnet til sexologisk psykiatrisk behandling, inden der kan afsiges endelig dom.

Anmeldt efter 13 år

Maria Blomsterberg anslår, at der går et halvt års tid, inden undersøgelsen af manden er afsluttet.

Steddatteren anmeldte overgrebene i 2018 - 13 år efter de fandt sted. I dag er hun 19 år gammel.

- Hun er i en sen alder kommet til en erkendelse af, at det, der er foregået, er forkert. Som voksen har hun foretaget en beslutning om at anmelde, fortæller Maria Blomsterberg.

I Danmark er der ingen forældelsesfrist på misbrugssager.

