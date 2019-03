Stefan er sikret praktik og job: - Det er totalt motiverende

Fraværet er lavt og sammenholdet stærkt blandt de nye industriteknikelever i Svendborg.

- Det er afgørende for motivationen, når man står op om morgenen og ved, at man er ansat. Det kan godt være, vi går i skole, men man er ansat til det. Det er helt klart en stor motivationsfaktor til at komme hver dag, siger Stefan Fusager, som er en af de nye elever på Erhvervsskolen i Svendborg

Optaget svigtede ellers for få år siden, hvor uddannelsen for industriteknikelever i 2016 måtte lukke ned i det sydfynske. Staten smækkede kassen i og samtidigt er en generation af maskinarbejdere på vej på pension.

Det har fået virksomheder, Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Kommune til at gå sammen i fælles front, som nu skaber resultater. Ved opstart af det nye IndustriLab i januar var der 34 ansøgere til den 'nye' uddannelse. 20 af dem blev optaget, hvor der er i dag 17 tilbage.

Markant flere ansøgninger

Stefan Fusager måtte afslutte min tømmeruddannelse på grund af dårlige knæ og har fået lærerplads hos oliefiltervirksomheden CC Jensen i Svendborg.

- Jeg har ledt efter et håndværksfag og det var helt afgjort den bærende del, at vi mere eller mindre garanterede job, fortæller han.

Svendborg Erhvervsskoles Grundforløb har fået 18% større søgning samlet på alle linjer. På de tekniske uddannelser alene er tallet noget højere. En opgørelse pr. 11/3 viser, at der er 54% flere ansøgere i år sammenlignet med den tilsvarende opgørelse for sidste år. Et tal, for fortsat vil vokse frem til august.

Stigningen er markant især blandt elever, som søger ind direkte fra folkeskolen.

- Det er enormt dejligt, at det her rigtig store stykke arbejde, der er blevet lavet, det viser sig forhåbentligt at begynde at bære frugt, siger Jesper Jøhnk Jensen, der er uddannelsesleder for Tech på Svendborg Erhvervsskole.

Virksomheder med sponsorater og praktikpladser C.C. Jensen

SSH Stainless

Bila Svendborg

Rantec

Ceropa

Lykkegaard

Maskinfabrikken Argos

Albjergs Maskintec

Maskinfabrikken.dk

SH Group

PureteQ

Kapema

Forpligtende samarbejde

Virksomhederne i projektet forpligter sig til at stille med praktikpladser til samtlige 17 studerende og måske et sponsorat af eleverne. Det betyder elevløn fra første dag, eleverne starter på grundforløbets anden del.

Virksomhederne er villige til at satse helt fra starten på en elev. Det gælder for eksempel Rantec, der specialdesigner og producerer maskiner og værktøjer. De tager en ny elev ind hvert år.

- Vi kan jo så gå forrest her og sige - skal vi have kickstartet noget igen, så må vi jo hjælpe til med det. Vi har det ud af det, at vi kan fremtidssikre, at de unge mennesker vil vælge vores uddannelse, fortæller ejerleder Bjarne Juul Christensen.

Dermed risikerer eleverne ikke skolepraktik, og de skal ikke bruge en masse tid på at finde en læreplads.

19 virksomheder er med i det forpligtende samarbejde. Arbejdsgiverne møder op direkte på skolen og møder eleverne for at forklare, hvilket arbejde de kan tilbyde. Det er ikke bare skolen, som siger, at man har ledige praktikpladser, men virksomhederne selv.

- Især det at virksomhederne kommer direkte ud og italesætter for eleverne, at de virkelig virkelig har brug for deres arbejdskraft. Det tror jeg, måske er det stærkeste signal, vi går ud og sender, mener Jesper Jøhnk Jensen.

Det motiverer til. at man kommer her hver dag ligesom et arbejde. Det er så supervigtigt, fordi det motiverer, og man går ikke og slagger den af med fravær Louis Johansen, Industriteknikelev, Svendborg Erhvervsskole

18-årige Louis Johansen er også sikret en praktikplads. Det var han til gengæld ikke som elev på datalinjen, hvor de var 30 i klassen til at kæmpe om en praktikplads.

- Nu har jeg den sikkerhed resten af min uddannelse og det motiverer til at man kommer her hver dag ligesom et arbejde. Det er så supervigtigt, fordi det motiverer, og man går ikke og slacker den af med fravær, siger han.

Ny teknologi til værkstederne

Der er samlet 1 mio. kr. fra partnerne og indkøbt helt nyt maskineri, som er den nyeste generation af CNC-maskiner til det nye IndustriLab.

IndustriLab skal være base for den første del af uddannelsen til industritekniker og værktøjsmager, som hedder grundforløb 2. Samtidig skal det være med til at øge antallet af elever på hovedforløbet, som udbydes hos Syddansk Erhvervsskole i Odense.

- Det er nok lidt i 11. time det her, det må vi nok erkende jo. Men bedre sent end aldrig, vi må jo fighte med de midler, vi har, mener Bjarne Juul Christensen fra Rantec.

Virksomheder med praktikpladser Svend Frederiksen Maskinfabrik

ELDAN

FGM (Fyns Gartnerimaskiner)

Bekidan Maskinfabrik

Smel Maskinfabrik

Ny Stenderup Maskinfabrik

JEROS

Springbrædt til højere uddannelser

En intern undersøgelse blandt det første hold elever på uddannelsen viser, at mange af dem tager uddannelsen som et springbrædt. De har et sted at starte, hvor man lærer materialerne at kende, og hvad kan bruge dem til.

Dermed har eleverne et håndværksmæssigt sted at starte og kan så ende med at få en høj uddannelse som ingeniører eller bygningskonstruktører.

Stefan Fusager arbejder i serviceafdelingen hos CC Jensen, hvor de servicerer og fremstiller dele til produktionen af oliefiltre. Han kan lide muligheden for senere at få job indenfor mange forskellige brancher.

- Man behøver jo ikke at fortsætte her. Men det er et fag, hvor man skal fokusere på at videreuddanne sig, for det er et fag i stor teknologisk udvikling, mener han.