FOTOGRAF OG JOURNALIST: CHRISTOFFER LAUBEL

Solen brager ind gennem de store vinduer på Rigsarkivets læsesal i Odense.

- Vi må hellere trække gardinerne for, siger Steffen Andersen.

Både han og de to andre tilstedeværende holder af solskin, men lyset forstyrrer scannerne, som de skal betjene.

Foto: Christoffer Laubel

De er helt alene i læsesalen, for selvom det er er tirsdag, og der normalt er lukket, har de tre mennesker adgang. De udfører et vigtigt stykke arbejde for Rigsarkivet.

Steffen Andersen tager dagens første gulnede bog fra rullevognen.

Hvis jeg falder over én, hvor der står, at han druknede sig, så vil jeg da lige prøve at se, om jeg kan finde noget mere. Steffen Andersen

- Det er en kirkebog fra årene 1870-91 fra Rise Sogn på Ærø, fortæller han, mens han logger ind på computeren og registrerer i en database, at han skal til at scanne bogen.

Steffen Andersen er frivillig og mødes en gang om ugen med Bente Skov og Lone Grand for at hjælpe Rigsarkivet med at scanne historiske bøger og dokumenter, såkaldte arkivalier. Men udover at give en hånd til Rigsarkivet, håber han også selv at finde værdifulde historier i arkiverne.

- Det er jo begrænset, hvad vi kan nå at læse, når vi sidder og scanner. Men nogle gange er der noget, der falder én i øjnene. Hvis jeg falder over én, hvor der står, at han druknede sig, så vil jeg da lige prøve at se, om jeg kan finde noget mere. Selvom det ikke er min egen familie, så er det jo en del af historien, siger den knap 70-årige pensionist.

Der er helt faste procedurer for scanningerne, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er scannet. Steffen Andersen starter med at scanne ryg og forside på bogen, så man altid kan se alle detaljer fra det originale materiale.

Foto: Christoffer Laubel

Han er drevet af en interesse for at finde detaljer om sin egen slægt, hvor han nu har registreret omkring 2000 relaterede personer. Og det frivillige scanningsarbejde kan give genveje til de bøger, han er interesseret i.

Det er nemlig de frivillige selv, der foreslår Rigsarkivet, hvilke arkivalier, der skal scannes. På den måde kan man få sig en digital genvej, hvis man fremover gerne vil kunne søge mere effektivt i for eksempel kirkebøger fra et bestemt område.

De intensive søgninger bragte blandt andet Steffen Andersen på sporet af tragedien om en soldat i familien i 1800-tallet.