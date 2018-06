Steffen Jensen: Medierne dækker udkantsdanmark for dårligt

De danske mediers dækning af udkantsdanmark er ikke god nok, og det går ud over demokratiet, lyder det fra TV 2-korrespondent.

TV 2-korrespondent Steffen Jensen holdt grundlovsdag tale på Demokratifestivalen i den sydfynske by Ollerup.

Umiddelbart efter hans foredrag fangede TV 2/Fyn ham til en liveudsendelse på Facebook. Han fortalte, at medierne er for dårlige til at dække udkantsdanmark, der kommer til at fremstå negativt.

- Det er for dårligt måden, vi beretter om de danske landdistrikter på, og jeg måtte se mig i spejlet og spørge: Hvad har jeg gjort i snart 30 år fra Mellemøsten? Har jeg givet et vrangbillede af Mellemøsten, og det kan jeg nogle gange synes, jeg har, fordi i dag rapporterer jeg kun, når der er en krig, en katastrofe eller en revolution, siger Steffen Jensen.

Skævt billede af virkeligheden

Steffen Jensen har boet 27 år i Mellemøsten, og han undrer sig over, at udkantsdanmark kun dækkes, når der sker noget negativt, og det giver et skævt billede af virkeligheden.

- Vores medier kører fra krise til krise, og derfor overser vi nogle af de andre ting. Vi ender med at give folk en fornemmelse af, at hele verden er et konstant vulkanudbrud, men der er altså også andre ting, og vi er nødt til at give folk en balance, forklarer Steffen Jensen.

Han efterspørger derfor troværdige medier, man kan stole på, og han håber på, at forbrugerne vil efterspørge kvalitetsprodukter, så risikoen for falske nyheder og ukorrekte historier mindskes.

- Folk er ved at drukne i informationer. Medierne er nødt til at blive en slags kuratorer, der vælger skidt fra kanel og sorterer i det. Ikke alt på de sociale medier er af samme kvalitet. Vores rolle er ny, siger Steffen Jensen.

Problem for demokratiet

Hvis medierne ikke lykkedes med at ændre rolle, vil det gå ud over demokratiet.

- Folk kommer ikke til at få den kvalitet, de fortjener, og det vil gøre, at vi ikke længere vil have en velinformeret befolkning, og det er et problem for demokratiet, fortæller han.

Ud over Steffen Jensen var Pernille Skipper (EL) og statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt hovedtalerne på Demokratifestivalen i Ollerup.