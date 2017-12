Stenkast: Forsvarsadvokater bekymrede for stor dusør

Forsvarsadvokater er bekymrede for stor dusør i sagerne om stenkast på motorvejen.

En dusør på 250.000 kroner for afgørende oplysninger om de livsfarlige stenkast ved motorvejen på Fyn kan føre til forkerte domfældelser, lyder kritikken fra landets forsvarsadvokater. Der skriver Jyllands-Posten.

Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, frygter, at vidner opdigter eller strammer oplysninger, fordi kriteriet for at få en dusør typisk er, at en person bliver dømt.

- Jeg er bekymret for, at et udsagn, får et lidt stærkere eller forbedret bevismæssigt indhold, fordi man er tilskyndet til ikke at give udtryk for den tvivl, som man reelt måtte have, siger Kristian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater til Jyllands-Posten.

I værste fald kan det føre til forkerte domfældelser, mener Kristian Mølgaard.

Kristian Mølgaard mener, at dusører kun skal bruges i sager, hvor mange menneskers liv er i umiddelbar fare.

- At man gerne vil være med til at få en sag afklaret, burde være incitament nok til at komme med oplysninger. Kritikken er ikke møntet på politiet, men vi bør som samfund ikke tillade en sammenkædning af økonomisk vinding og afgivelse af sådanne oplysninger, siger Kristian Mølgaard til Jyllands-Posten.

En betydelig dusør

Onsdag meddelte Fyns Politi, at der fortsat er udlovet en "betydelig" dusør for oplysninger, der kan føre til opklaringen af sagerne om stenkastene.

Politiet ønsker dog ikke at oplyse det samlede beløb på dusøren, men har indgået flere individuelle kontrakter på "mange forskellige beløb", fremgår det af en pressemeddelelse.

Tidligere har der været et beløb på 250.000 kroner, men politiet afviser altså at komme med en præcis angivelse.

Søndag aften 31. januar 2016 blev der kastet en flise ned fra motorvejsbroen, der kvæstede en kvinde i denne bil. Føreren og to børn i bilen slipper uskadte. Foto: Ole Holbech

Overblik over stenkast på motorvejen på Fyn

31. januar 2016:

En bil med en tysk turist bliver ramt af en sten, der kastes ned fra en motorvejsbro. Ingen kommer til skade.

Samme aften bliver en betonflise kastet ned over en familiebil samme sted. Moren i bilen får en hovedskade, mens børnene og faren slipper uden skader.

Begge hændelser finder sted ved motorvejsbroen Langesøvej på Fynske Motorvej.

21. august 2016:

En 33-årig tysk mor omkommer, da blandt andet en 40 kilo tung betonflise kastes ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej. Hendes 36-årige mand kommer alvorligt til skade, mens deres femårige søn er uskadt.

9. september 2017:

En 40 kilo tung sten bliver kastet ned på motorvejen fra en bro ved afkørsel 53 og 54 ved Odense. Ingen bliver ramt. Politiet anser hændelsen som et bevidst forsøg på manddrab.

20. december 2017:

To biler beskadiges, men ingen kommer til skade, da en eller flere gerningsmænd kaster sten ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej mellem afkørsel 53 og 54 på Fynske Motorvej vest for Odense.