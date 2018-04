Carsten Bo Henriksen parkerer sin bil i nødsporet og går over for at undersøge den smadrede bil.

- Den ser herrens ud, men den er sort, og der er helt sort inde i. Og der er jo bælgragende mørkt.

Han vil gå tilbage til sin bil for at hente sin mobiltelefon for at få noget lys.

Foto: Jonas Bertelsen

- Så hører jeg det her barn græde inde i bilen, og så fryser ens blod simpelthen til is. Det er lige der, man bliver klar over: Hold da kæft, det her er lige sket.

Carsten Bo Henriksen er første mand på stedet den nat i august. Han ringer 112. Mens han venter på ambulancer og politi forsøger han at få kontakt til den tyske mand. Men der er ingen respons.

En bilist holder ind og hjælper Carsten Bo Henriksen.

- Vi hjælpes ad med at få bagdøren brækket op, og det er først dér, at vi ser, at moren ligger der.

Hun er helt klemt. Idet vi trækker hende ud, får hende lagt ned og skal give hende hjertemassage, kan vi mærke, at hele hendes brystkasse er knust. Carsten Bo Henriksen

- Det er først, da politiet og redderne kommer, at det går op for folk, hvad der er sket.

- Jeg har ikke lagt mærke til den her store sten, der ligger på forsædet.

- Så kommer der en politimand løbende hen og siger til mig: Hold kæft mand, de har sgu smidt en sten ned - henne fra broen.

Nelli Gosmann bliver erklæret dræbt på stedet. Hendes mand er hårdt kvæstet, mens parrets 5-årige søn er uskadt.