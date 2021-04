Øget forældrebetaling: I disse fynske kommuner stiger prisen

- Det er lidt som at gå ud og købe en ny bil, og inden man så kører, får man at vide, at man skal betale ekstra for dækkene, forklarer hun.

Alt i alt er moren til tre dog begejstret for, at man er stoppet med besparelser. Også selvom vennernes små børn kommer til at nyde minimumsnormeringerne i større udstrækning grad end hendes børn, der er henholdsvis ti, seks og fire år gamle.

Kunne ikke finde pengene

Ligesom Assens Kommune har man også valgt at øge forældrebetalingen i Kerteminde Kommune.

- Vi kunne simpelthen ikke nå at finde pengene i dette budget for at dække de udgifter, som den øgede forældrebetaling skal dække, siger formand for Børn, Unge- og Uddannelsesudvalget Jutta Lundquist Nielsen (EL).