Sting spiller på fynsk musikfestival næste sommer

Den britiske rockstjerne Sting giver koncert på Heartland næste sommer, oplyser festivalen.

- Sting er et kæmpe Heartland-hovednavn og en af de største nulevende ikoner på den internationale musikscene med et katalog af hits, der spænder mere end 40 år fra det tidlige The Police helt frem til hans soloudgivelser i dag, siger direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen.

- Der bliver med garanti fællessang og dans på Egeskov, fastslår han.

Kæmpehits på cv'et

Den tidligere forsanger i The Police, der går under det borgerlige navn Gordon Sumner, har vundet 17 Grammy Awards.

I løbet af sin karriere er han blevet kendt for hits som “Every Breath You Take”, “Roxanne” og “Message in a Bottle”, som han indspillede med The Police i slutningen af 1970’erne samt starten af 1980’erne.

I 1985 udgav han sit første soloalbum og har siden hittet med “Englishman in New York, “If I Ever Lose My Faith in You" og "Fields of Gold".

Sparsomt med nyt materiale

The Police har været gendannet ad flere omgange i løbet af årene, senest i 2008, men rockgruppen har ikke udgivet et nyt album siden 1983.

Stings seneste soloalbum, “The Bridge”, blev udgivet i 2021, men han har ikke haft et solo-top-10-hit på de britiske eller amerikanske hitlister siden 1990’erne.

Koncerten med Sting finder sted ved Egeskov Slot på Midtfyn torsdag den 8. juni.

Endagsbilletter sættes til salg

Næste udgave af Heartland afvikles fra 8. til 10. juni 2023. En partoutbillet koster 2.540 kroner plus gebyr, mens endagsbilletter sættes til salg på fredag og koster 1.240 kroner plus gebyr.

Ud over Sting er Jack Johnson, Mø og Fatboy Slim blandt andre annonceret til at spille på næste års festival, men der kommer flere navne til i løbet af de kommende uger og måneder, lover Heartland.

Tirsdag afslørede Tinderbox et af sine hovednavne til sommerens festival i Tusindårsskoven i Odense.