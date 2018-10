Født uden ben: Stinna Tange nomineret til verdens bedste rytter

Fynske Stinna Tange Kaastrup er vant til hæder og præmier som paradressurrytter. Men nu er hun for første gang nomineret til at være verdens bedste rytter på lige fod med raskryttere af Det Internationale Rideforbund, FEI.

- Humlebien ved jo ikke, at den ikke kan flyve. Jeg burde jo heller ikke kunne ride, men jeg gør det jo stadigvæk Stinna Tange Kaastrup, paradressurrytter

- Jeg blev bare så rørt, da jeg åbnede mailen, og der stod, at jeg var nomineret til "Bedste Atlet". Paradressurryttere nomineres oftest i Against All Odds-kategorien, men det her er altså "Bedste Atlet" – på lige fod med raskrytterne, fortæller Stinna Tange Kaastrup til parasport.dk og fortsætter:

- Det er en kæmpe anerkendelse – både for mig men også for paradressursporten som helhed. Jeg er så stolt.

Først EM, så OL - og nu VM

Stinna Tange er født uden ben.

- Humlebien ved jo ikke, at den ikke kan flyve. Jeg burde jo heller ikke kunne ride, men jeg gør det jo stadigvæk, lød det fra Stinna Tange Kaastrup, da TV 2/Fyn besøgte hende i 2010.

Den fynske paradressurrytter begyndte at ride allerede som fireårig, og hun har efterfølgende kæmpet sig til adskillige titler. Senest i september, hvor hun og Horsebo Smarties blev dobbelt verdensmestre i USA.

For to år siden vandt de to bronzemedaljer sammen ved para-OL i Rio, og sidste år sikrede duoen guld ved EM.

Det Internationale Rideforbund uddeler hvert år priser til Best Athlete, Rising Star, Best Groom, Against All Odds og endelig Solidarity. I hver kategori er der fire nominerede, og du kan stemme her på din favorit indtil den 15. oktober.

Stinna Tange Kaastrup kæmper om titlen som verdens bedste ridesportsatlet mod to mænd og en kvinde - nemlig franske Lambert Leclezio, Yoshiaki Oiwa fra Japan og endelig tyske Simone Blum.

