Stjålet maleri vender tilbage til kunstneren efter 26 år

For 26 år siden fik billedkunstner Annette Fuhr stjålet to malerier fra sit atelier. I sidste uge fik hun en overraskende mail med vedhæftede billeder af værkerne. Nu har hun fået malerierne tilbage. Historien bag er både tragisk og fin.

Da Annette Fuhr i sidste uge sad en aften og tjekkede facebook, opdagede hun en besked fra et ukendt navn.

Der var vedhæftet en fil med billeder af to malerier, og de var bestemt ikke ukendte for billedkunsteren. Det var nemlig malerier, som var blevet stjålet for 26 år siden.

- Det måtte jeg så sige, at det gjorde jeg i hvert fald. Det var noget af en overraskelse, for det var to malerier, som jeg havde fået stjålet i 1992 fra mit atelier nær banegården i Odense. Jeg meldte det til politiet, men hørte aldrig nærmere, siger Annette Fuhr.

Oprydning på loftet

Historien bag maleriernes genkomst er bygget på en trist baggrund. Den unge kvinde bag beskeden var ved at hjælpe med at rydde op på sin fars loft, hvor de ikke havde været i mange år.

Blandt en masse andre ting, som de aldrig før havde set, dukkede Annette Fuhrs malerier op.

De er formodentlig havnet der via den unge kvindes afdøde mor, som var misbruger. Den helt præcise forbindelse vil nok aldrig stå klart, men den unge kvinde og hendes far valgte at opspore Annette Fuhr, som heldigvis havde signeret det ene billede.

En time efter at beskeden var dukket op hos Annette Fuhr, stod far og datter i hendes stue med malerierne.

- Det er jo en sørgerlig historie, men det var utroligt betænksomt at dem at komme til mig med de billeder. Det var meget rørende, og det skal de have tak for. Det sagde jeg selvfølgelig også til dem.

Kunstneren Annette Fuhr Annette Fuhr er skabende billedkunstner indenfor maleri og grafik. Hun debuterede i 1993 på den censurerede kunstudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, i Århus. Hun udstiller netop nu sin grafik på Galleri Sandberg i Ny Vestergade, Odense.

Den unge kvinde undskyldte mange gange på moderens vegne, og det skulle hun jo ikke undskylde for, det har ikke noget med hende at gøre. Men jeg syntes, at det var meget sympatisk, siger Annette Fuhr.

En cirkel er sluttet

- Jeg blev superglad for at se billederne igen, for det her er faktisk et selvportræt, og det minder mig om, at kunsten har haft en helt central plads i hele mit liv og været en røde tråd.

Da jeg så dem, tænkte jeg: "Whau - hvad sker der lige her". Det var virkelig stærkt, en følelse helt nede fra maven. Jeg blev sendt tilbage til 1992, en tid der havde stor betydning for mig.

- Jeg har så ofte tænkt på, hvor de malerier blev af. Så for mig er det en cirkel der er sluttet nu. Og måske er det også det for dem, siger Annette Fuhr.

