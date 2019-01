To tyve anholdt: Stjal bilnøgler, hentede bilen og kørte galt

En familie fra det nordlige Odense fik sig natten til mandag klokken lidt over 02.00 en noget overraskende opvågning. To indbrudstyve var nemlig kommet tilbage til huset, hvor de for flere dage siden havde begået indbrud.

Her stjal de blandt andet en bilnøgle, og det var bilen som de to tyve nu var kommet for at hente.

Det vækkede familien, som klokken 02.09 alarmerede Fyns Politi, der sendte en patrulje afsted.

- Tyvene ankom i samme bil. Herefter stjal den ene tyv bilen på adressen, og begge biler kørte derfra, fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Men tyvene nåede ikke særlig langt, for Fyns Politi fik hurtigt kontakt til de to biler. Det skete på H.C Lumbyes Vej nord for Odense.

- Vi får stoppet den stjålne bil og anholdt gerningsmanden. Men hans medgerningsmand, der kører i bilen, de begge ankom i, stikker af. Vi sætter efter ham og ikke ret langt derfra kører han galt. Derefter får vi også anholdt den anden gerningsmand, forklarer Steen Nyland.

Ingen personer kom til skade ved anholdelserne.

Skal afhøres for flere overtrædelser

Begge anholdte er mænd og ifølge Fyns Politi fra lokalområdet. De er henholdsvis 26 og 28 år gamle. De har siden anholdelserne været i politiets varetægt.

Inden Fyns Politi beslutter, hvad der skal ske med de to anholdte, skal de begge afhøres. Og der er en hel del at spørge ind til, fortæller Steen Nyland.

- Vi har en hel stribe lovovertrædelse, vi lige skal snakke med dem om. Blandt andet tyveriet, men også at de stikker af fra politiet, siger vagtchef Steen Nyland.

