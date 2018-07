Stjal fra Facebook: Fire bulgarske mænd udvist for kobbertyveri

Fire bulgarske mænd er tirsdag blevet udvist af Danmark, efter de stjal et ton kobberkabler fra Facebooks byggeplads i det sydlige Odense.

Fire ansatte på byggeriet af Facebooks datacenter i Tietgenbyen i det sydlige Odense blev tirsdag dømt i en sag om tyveri af kobberkabler fra byggeriet.

De fire mænd, der er alle fra Bulgarien, blev idømt fængselsstraffe og udvist af Danmark med seks års indrejseforbud.

- To af dem blev dømt for at have stjålet det, og de to andre blev dømt for hæleri, siger Flemming Høj Larsen, anklager ved Fyns Politi.

I alt havde de fire mænd, der alle arbejdede på byggepladsen, stjålet omkring et ton kobberkabler. Ifølge anklageren har de på byggepladsen en ordning med leverandøren af kobberkablerne om, at de kan tilbagelevere stumper og mindre stykker af det relativt kostbare kobberkabel, der så bliver modregnet i prisen.

Derfor havde det også en værdi for både bygherren og leverandøren, ligesom det i sig selv har en værdi ved videresalg.

- Ad den vej var de to af mændene, der begge arbejdede med affaldssortering på pladsen, kommet til kobberet, som de så stjal fra containere og efterfølgende skraldede, så der kun var kobberet tilbage, forklarer anklageren.

Anholdt i maj

Politiet anholdt de fire mænd den 9. maj, da de var på vej ud at afsætte omkring 300 kilo kobber.

4 bulgarske mænd fik i dag dom for hhv. at stjæle og hjælpe med at afisolere kobberkabler fra et større byggeri i #Odense. 2 fik 3 måneders fængsel for tyveri og 2 fik 60 dage for hæleri. Alle blev udvist af Danmark. #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) July 10, 2018

- De resterende cirka 700 kilo blev fundet ved en ransagning af de fire mænds bopæl. Der havde de allerede skraldet halvdelen af kablerne, siger Flemming Høj Larsen.

To af mændene blev idømt hver tre måneders fængsel for tyveriet, mens de to andre blev idømt hver 60 dages fængsel for at have været med til at skralde kobberet og for hæleri, da de var med til at forsøge at sælge det videre.

Alle fire blev ligeledes udvist af Danmark, og da de har siddet i arresten siden anholdelsen den 9. maj, er de alle fire i dag blevet sendt ud af landet.

- De er formentlig allerede halvvejs i Bulgarien, siger anklageren.

De fire mænd, der er mellem 24 og 28 år gamle, blev straffet for kobbertyveri til en værdi af 12.000 kroner.

