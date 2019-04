Halløj med "Diktatoren": Stjernebestrøet teater kommer til Odense

Med en overvældende mængde anmelder-stjerner skulle man tro, at det ville være business as usual, når Nicolaj Cederholm genopsætter sit succes-stykke "Diktatoren" af Charlie Chaplin.

Men den succesrige teaterinstruktør hviler ikke på stjernerne.

"Diktatoren" sejrede løs på Nørrebro Teater sidste år og toppede succesen med ikke færre end 12 ekstra forestillinger.

Nu omkring ti måneder senere sættes stykket op på Odense Teater og den mellemliggende tid er udnyttet optimalt:

- Vi har haft muligheden for, at arbejde videre. Så vi har bare udnyttet tiden, siger Nicolaj Cederholm.

Læs også Carl Nielsen vandt: Musikkonkurrencen blev forvandlet til en fynsk festival

Stykket har fynsk premiere 11. april, og blandt de bærende kræfter på scenen finder man Olaf Johannessen som Charlie og diktatoren Hynkel og Natalí Vallespir Sand som blandt andre Hannah og Attolico.

Begge er på hjemmebane i Odense. Olaf Johannessen er uddannet i Odense, mens Natalí Vallespir Sand kan skrive adskillige forestillinger på teateret ved Kongens Have på cv'et.

Stykket er baseret på filmen "Diktatoren" fra 1940, hvor Charlie Chaplin laver tykt grin med den sene mellemkrigstid i Nazi-Tyskland - og ikke mindst Adolf Hitler.

- En masse af de ting Hitler siger hører vi jo på daglig basis politikere sige. Ikke sådan at forstå, at det i sig selv er inkriminerende at sige det samme som Hitler en gang har sagt.

- Han sagde jo mange fornuftige ting; at alle skulle have fri uddannelse og folk skulle have ret til at holde ferie. En masse ting som de fleste vel kan skrive under på.

- Men han siger selvfølgelig også nogle ting som vi kun hører fra højrefløjen, siger Nicolai Cederholm.

Forestillingen kan opleves på Odense Teater fra 11. april til 15. juni.

Læs også Historisk fynsk bus: Rustbunke løftet ud af baghave