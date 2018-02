Stjernekok: Fynsk rygeost har et uudnyttet potentiale

Den truede fynske rygeost kan nydes på flere måder end på et ristet stykke rugbrød, siger stjernekok fra Restaurant Lieffroy i Nyborg. Han mener, der skal mere oplysning om rygeostens fortræffeligheder.

Den fynske egnsret rygeosten er kommet på en liste over truede fødevarer.

På gourmetrestauranten Lieffroy i Nyborg benytter man ofte den fynske specialitet, men mener samtidig også, at dens potentiale ikke udnyttes fuldt ud.

- Med rygeost er det et spørgsmål om at oplyse folk om, hvad de kan bruge den til, siger stjernekok Patrick Lieffroy, der ejer Restaurant Lieffroy.

Der er så mange andre muligheder at nyde rygeost på end på et ristet stykke rugbrød, forklarer kokken.

- Vi kan udnytte den meget bedre i alle mulige forskellige ting. Ganske almindelig dressing til salater eller lidt blendet rygeost med lidt mælk og fløde i smager helt fantastisk, fortæller han.

Madhistoriker: Derfor er rygeost så unikt

Selv om den nyborgeniske gourmetrestaurant bruger fynsk rygeost i sine retter, får egnsretten ifølge en madhistoriker slet ikke den anerkendelse, som den fortjener.

- Rygeosten har faktisk ikke den status, den burde have. Det er den eneste originale danske ost, siger madhistoriker Nina Bauer.

Osten stammer oprindeligt fra Nordfyn, og allerede i middelalderen havde de smag for den røgede ost. Nogle historikere mener faktisk, at også vikingerne kan have kendt til rygeosten.

- Måske spiste vikingerne også rygeost. Det kan være, at opskriften er opstået ved et tilfælde, måske røg en surmælksost ned i et bål ved et uheld, fortæller Nina Bauer.

Rygeost er håndværk

Hos Liffroy i Nyborg anerkender man det særlige ved den fynske specialitet.

- Det er virkelig et håndværk. Det er ikke så industrielt som så mange andre ting i dag. Man kan ikke lave det på samme måde, forklarer Patrick Lieffroy.

Det er den europæiske organisation Slow Food, der har sat den fynske rygeost på sin liste over truede fødevarer.