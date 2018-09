Støjberg i Vollsmose: Derfor er vi nødt til at få det danske sprog ind

Ministrene Inger Støjberg (V) og Mai Mercado (K) besøgte mandag Børnehuset Granparken i Vollsmose.

Den fynsk valgte børne- og socialminister Mai Mercado (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøgte mandag Børnehuset Granparken i Vollsmose. Her er det lykkedes at lære børnene dansk.

“Den Sidste Vollsmoseplan” blev præsenteret tirsdag i sidste uge. En plan som samtlige partier i Odense Byråd står bag. Med planen vil Odense-politikerne sætte ind med tiltag, der skal forandre boligområdet og beboersammensætningen.

Planen lægger blandt andet op til, at børn i Vollsmose skal tale bedre dansk. Derfor skal etårige børn fra udsatte boligområder have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Med læringstilbuddet får børnene målrettede forløb, som skal hjælpe deres danske sprog og generelle udvikling på rette vej.

Det skal resultere i, at barnet er på lige fod med de klassekammerater, det får.

Læs også Borgmester om ny plan for Vollsmose: Det er den sidste plan, vi laver

Mange taler ikke dansk hjemme

Og Inger Støjberg lægger vægt på, at netop sproget er særlig vigtigt for, at børn kan trives i det danske samfund. Derfor er børnehuset Granparken ifølge Inger Støjberg et godt eksempel.

- Lige præcis her arbejder man meget med sproget, fordi mange af børnene ikke taler dansk derhjemme. Derfor er vi nødt til at få det danske sprog ind, så de kan klare sig godt i folkeskolen, fortæller Inger Støjberg til TV 2/Fyn

Børne- og socialminister Mai Mercado mener også, at manglende dansk er en essentiel problemstiling i børnehaverne i de udsatte områder.

- I dag ser vi desværre institutioner, der er præget af at være meget homogene og som ligner hinanden. Det betyder, at mange ikke kan tale dansk, og det er derfor, vi laver de krav. Det er ganske fornuftigt, og i virkeligheden burde man have gjort det for lang tid siden.

Ifølge planen skal denne bedre fordeling af børnene daginstitutionerne sikres ved højst at nyoptage 30 procent børn fra udsatte boligområder, dog med mulighed for at hæve loftet til 35 % i de kommuner, der har en stor andel børn i de udsatte boligområder.

Læs også Mercado i Vollsmose: Daginstitution har nøglen til bedre dansk