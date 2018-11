Støjmilliarder forbigår flere tusinde fynske boliger

9.599 fynske boliger.

Så mange fynske boliger var ifølge Vejdirektoratet i april plaget af støj fra statsveje som motorvej og hovedveje.

Nu vil Konservative hjælpe med to milliarder kroner. Men ifølge Vejdirektoratet kan flere af de fynske boliger ikke få hjælp til at dæmpe støjgenerne.

Fakta om vejstøj Miljøstyrelsen har i Danmark fastsat nogle vejledende grænseværdier for vejstøj i boligområder på 58 decibel.

Hvis støjen overstiger 68 decibel defineres området eller boligerne som "stærkt støjbelastede".

60-70 decibel svarer til almindelig tale.

Flere undersøgelser viser, at vedvarende støj kan give diabetes og hjerteproblemer. Kilder: Vejdirektoratet, BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration og Miljøstyrelsen.

Nyborg er hårdt plaget, men får ingen penge

Nyborg Kommune er en af de fynske kommuner, der er særlig hårdt plaget af støj fra statsveje.

Ifølge Vejdirektoratet var 1.312 boliger i april udsat for vejstøj på 58 decibel. Derudover var 99 boliger ramt af støj på 68 decibel eller mere, hvilket svarer til, at de var stærkt støjbelastede.

Sammenligner man med Odense var det til sammenligning "kun" 70 odenseanske boliger, der var plaget af trafikstøj på over 68 decibel.

Alligevel ønsker Konservative ikke at bruge penge på støjsikring i Nyborg Kommune. Det skyldes, at Vejdirektoratet har vurderet, at kommunens mest støjbelastede områder ikke kan hjælpes.

I sin rapport skriver Vejdirektoratet om Refsvindinge og Ørbæk, der ligger langs Nyborgvej:

- Det er ikke muligt at etablere støjskærme på grund af direkte adgang til hovedlandevejen.

Hjælp til Svendborg

Også Svendborg Kommune er ramt stærk af støj fra statens veje. Den sydfynske kommune havde i april 123 boliger, hvor der var blevet målt støj på mere end 68 decibel fra statens veje.

Modsat Nyborg Kommune vurderer Vejdirektoratet, at man kan hjælpe de støjplagede svendborgensere.

Samtlige steder med stærk støj er det ifølge Vejdirektoratet muligt at reducere støjen. Det drejer sig om Sundbrovej ved Nørreskovvej, Vestergade og Bregninge. Der til kommer Faaborgvej i Vester Skerninge samt Svendborgvej i Ollerup.

Konservative ønsker at gøre noget ved ovenstående steder.

I første omgang drejer det sig om Sundbrovej ved Vestergade. Også Odense Kommune skal ifølge Konservative have hjælp til at bekæmpe støjgenerne.

