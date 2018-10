Større risiko for at få p-bøde i fynsk kommune

Nu skal asseneserne igen tænke sig en ekstra gang om inden de parkerer bilen. Fra den 1. november vil der igen gå uniformsklædte parkeringsvagter rundt i Assens Kommune.

Det oplyser kommunen på hjemmesiden.

Flere bekymrede borgere har ifølge kommunen selv gjort opmærksom på, at der har været parkeringskaos i kommunen. Parkeringskulturen skaber mange problemer i assenesernes hverdag.

- Vi har fået flere henvendelser fra borgere omkring biler, der holder parkeret på kryds og tværs. Det er til gene for afviklingen af trafikken og kan udgøre et problem i forhold til trafiksikkerheden. Det skal naturligvis være sådan, at bilister, cyklister og gående kan færdes sikkert uden at skulle ’styre udenom’ en fejlparkeret bil, fortæller Dan Gørtz, der er formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget i Assens Kommune.

Udvalget har derfor besluttet, at der fra den 1. november igen skal indføres parkeringskontrol i kommunen.

- Vi håber derfor, at parkeringskontrollen vil få folk til at tænke sig om en ekstra gang, når de parkerer, slår formanden fast.

Hele kommunen skal tjekkes

Det er dog ikke kun Assens by, der vil få hyppigt besøg af parkeringsvagterne. Faktisk er det borgere i hele kommunen, der fremover skal parkere med mere omtanke.

Det bliver Parkeringskontrol Nord, der fremover skal kontrollere østfynboernes parkeringer.

Men det bliver ikke lige på og hårdt. De første 14 dage slipper parkeringssynderne med en hilsen i forruden om, at deres parkering ikke lever op til færdselslovens bestemmelser. Men efter de to uger med de nye parkeringsvagter vil der bliver udskrevet bøder til alle de fynske syndere.

