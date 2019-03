Seks biler i harmonikasammenstød: Større uheld giver syv kilometer kø motorvejen

Opdatering klokken 08.46: P4 Trafik fortæller, at begge spor igen er farbare mellem afkørsel 55 og 56, men at der er syv kilometer kø.

Seks biler er stødt sammen i et større harmonikasammenstød på Fynske Motorvej ved Aarup tirsdag morgen. Uheldet er sket i vestgående retning mellem afkørsel 55 og 56.

Ifølge Fyns Politi er en enkelt person kommet til skade.

- Vi ved endnu ikke, om det er alvorligt, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Uheldet blokerede tidligere alle tre spor, altså også nødsporet.

- Men der er lige blevet åbnet en enkelt vejbane, fortæller vagtchefen.

E20 mod Jylland. Begge spor farbare mellem 55 Årup og 56 Ejby, men der er ca. 7 km kø, som skal afvikles. #p4trafik https://t.co/rCCrAI73de — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) March 19, 2019

Han uddyber, at de er i fuld gang med at gøre vejen farbar, og at politi og redningsmandskab er på stedet.

Ifølge Vejdirektoratet forventes vejen tidligst ryddet klokken 09.30.

P4 Trafik fortæller, at der er op mod syv kilometer kø i retning mod Jylland, og at der ved uheldsstedet er opstået kiggekø i retning mod Odense.

(Opdateres..)