Første spadestik: Største fiberprojekt på Fyn nogensinde

By- og Kulturådmand Jane Jegind, (V), tog mandag første spadestik til TDC’s første større fiberprojekt på Fyn nogensinde.

Som en del af fiberudrulningen tilbyder TDC gratis tilslutning til husstande og virksomheder i Søhus-området.

Det er gratis for forbrugerne at blive tilsluttet, men for kunne bruge den gratis tilslutning skal man købe et bredbånds- eller tv-abonnement hos en udbyder - efter eget valg. Det vil sige, at forbrugerne ikke behøver at vælge TDC som udbyder.

Afgørende for Odense

Det nye tiltag glæder By- og Kulturådmand Jane Jegind, (V).

- Det er afgørende for Odense, at vores borgere har adgang til hurtigt og stabilt internet. Fremover bliver en lynhurtig infrastruktur kun endnu vigtigere, og derfor er jeg glad for, at TDC nu begynder at rulle fibernet ud i Odense. Det er vigtigt, at der bliver foretaget investeringer i fremtidens internet, siger Jane Jegind, (V) i en pressemeddelelse.

Tidligere på året etablerede TDC fibernet på Bjørnø i det sydfynske øhav, men nu kommer turen til det fynske fastland.

- Det spadestik, vi har taget i dag, er et vigtigt skridt i TDC’s udrulning af fiber. Vi er nu i gang med det første større fiberprojekt på Fyn i TDC’s 136-årige historie. Og det bliver ikke det sidste. TDC har forbundet Danmark siden 1882, og det vil vi også gøre i fremtiden. Derfor bygger vi fremtidens bedste digitale infrastruktur, og jeg er glad for, at vi nu får fiberkabler i jorden i Odense, siger afdelingschef i TDC´s Fiber Factory Mikael Christensen.