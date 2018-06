Stonna fastklemt under bil: De tror, jeg er død

Søndag eftermiddag blev 42-årige Stonna Petter Kristensen påkørt på Svendborg Landevej i Hesselager. På mirakuløs vis overlevede hun at blive fanget under bilen.

Ubekymret er 42-årige Stonna Petter Kristensen på vej hjem fra skydetræning i Nyborg Skytteforening, da hun klokken kvart i et søndag eftermiddag påkøres på Svendborg Landevej i Hesselager.

En 66-årig bilist med campingvogn rammer Stonna Petter Kristensens el-scooters venstre baghjul, da hun skal til venstre ved Møllevej.

Sammenstødet er så kraftigt, at den 42-årige kvinde kastes af sin el-scooter og ryger i grøften. Det samme gør både bil og campingvogn, men med et hjulpar på hver side af grøften.

Stonna Petter Kristensens el-scooter efter ulykken søndag. Hun blev påkørt ved venstre baghjul, og scooteren er godt smadret. Højre fordæk er faldet af, og en stor flække i forskærmen viser de tydelige tegn. Foto: Flemming Ellegaard

Stonna Petter Kristensen fanges under bilen.

- Jeg prøver at holde mig fast til el-scooteren - dum som jeg er - fordi jeg ikke ville flyve. Så ved jeg ikke andet, at jeg ligger under bilen, efter jeg føler, jeg er blevet skubbet og skubbet og skubbet og skubbet, forklarer hun til TV 2/Fyn.

Fanget under bilen

Den 42-årige kvinde, der er afhængig af både sin el-scooter og en kørestol efter en arbejdsulykke for fire år siden, slipper heldigt fra ulykken. Utrolig heldigt.

Stonna Petter Kristensen slår en flis af sin albue og slår kravebenet. El-scooteren er smadret.

- Jeg har været rigtig, rigtig heldig. Jeg kunne være endt som en grøntsag på sygehuset. Eller værre: Jeg kunne have været død, siger Stonna Petter Kristensen.

Det er ifølge Stonna Petter Kristensen også flere vidners første indskydelse.

Mens hun er fanget under bilen i grøften kan hun høre, der bliver talt om hende.

- Det første, jeg hører, er: "Hun ligger under bilen, hun ligger under bilen. Hun er død".

Men Stonna Petter Kristensen er ikke død.

- Gud fanden er jeg ej, svarer hun.

Stonna Petter Kristensen er teknisk fastklemt under bilen - det vil sige, at hun ikke selv kan kravle ud under bilen, men hun er på mirakuløs vis ikke blevet klemt af den tonstunge bil.

Føreren af bilen slipper ligesom Stonna Petter Kristensen for alvorlige skrammer.