Venstre: Stop buskørsel til muslimsk friskole

To gange om dagen kører rute 395 fra parkerne i Vollsmose til Slettensvej i Søhus i det nordlige Odense, hvor Roser Skolen ligger. Både morgen og aften har bussen 70 til 90 elever med til den muslimske friskole. Men står det til Venstre, skal denne busrute nu nedlægges.

- Jeg synes ikke, at det hænger sammen med de planer, vi har for Vollsmose. I den sidste plan er vi enige om at kigge på, hvordan vi kan få flere børn i bydelen til at vælge de lokale folkeskoler. Det hænger ikke sammen med, at vi har en direkte busrute til en muslimsk friskole langt væk fra Vollsmose, siger by- og kulturårdmand Jane Jegind (V).

Afstanden mellem Roser Skolen i Søhus og Vollsmose er seks-syv kilometer, og ifølge skolelederen på Roser Skolen er ruten vigtig for de 175 elever på skolen.

- Mange forældre i Vollsmose vil gerne holde deres børn væk fra kriminalitet og utryghed i Vollsmose, og sender derfor deres børn til Roser Skolen. Hvis bussen forsvinder, skal over 100 elever hver dag først med bus til Banegården og herfra videre mod Roser Skolen. Det kan blive helt kaotisk, siger skoleleder Mhahmad Khatib.

Busrute 395 har kørt siden 2014, hvor FynBus og Odense Kommune blev enige om at indsætte denne særlige busrute. Jane Jegind siger, at hun ikke er bekendt med, at kommunen yder særtransport til andre fri- eller privatskoler i kommunen.

- Det er tale om en ekstraordinær service, og jeg synes ikke, at det er en kommunal opgave at drive buskørsel til private skoler, når vi samtidig gerne vil styrke folkeskolerne, siger rådmanden.

Ifølge skolelederen på Roser Skolen betaler en familie 180 kroner om måneden for et buskort til rute 395, og selvom ruten skulle blive nedlagt, frygter han ikke for skolens fremtid.

- Det vil blive meget mere besværligt, og måske vil nogle få elever fravælge vores skole. Men jeg tror, at det store flertal vil fortsætte på Roser Skolen, fordi vi driver en god skole, siger Mhahmad Khatib.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal drøfte sagen på deres møde tirsdag i næste uge.