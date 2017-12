Stor donation fra Kronprinsesse Mary til bydelsmødre

Kronprinsesse Mary har gennem sin fond Mary Fonden doneret 250.000 kroner til bydelsmødrene. På Fyn er der bydelsmødre i Odense og Svendborg.

Mary Fondens årlige donation på 250.000 kroner går til projektet Bydelsmødrene.

Bydelsmødre er primært kvinder med med anden etnisk baggrund end dansk som gerne vil hjælpe kvinder som dem selv i deres lokalområde. Hjælpen består i at skabe forståelse for danske forhold og støtte kvinder og deres familier til at tage del i det danske samfund. På Fyn er der uddannet bydelsmødre i Odense og Svendborg.

- Jeg besøgte for kort tid siden Bydelsmødrene, og jeg blev dybt imponeret over kvindernes forandringshistorier. Nogle af kvinderne har levet et meget isoleret liv, men i mødet med Bydelsmødrene oplever de, at døren til samfundet langsomt åbner sig, siger Kronprinsesse Mary i en pressemeddelelse.

- De får forståelse for og nye forudsætninger for at indgå i fællesskabet. De bliver for eksempel opmærksomme på, hvorfor det er vigtigt, at de og deres børn deltager i legegrupper eller skolearrangementer, og den viden giver dem en tryghed og lyst til at være med, siger Kronprinsesse Mary.

Hjælper kvinder ud af ensomhed og isolation

Der er i dag flere end 600 Bydelsmødre og 40 netværksgrupper. Netværkene rummer 41 nationaliteter og 54 sprog, men når kvinderne mødes, taler de dansk.

- I Bydelsmødrene hjælper kvinder andre kvinder ud af ensomhed og isolation, ind i et stærkt sundt netværk, væk fra negativ social kontrol, tættere på det danske system, herunder kommuner, skoler og institutioner, og ikke mindst tættere på uddannelse og arbejde. Mary Fondens årlige donation er en stor anerkendelse af vores arbejde og kan styrke den lokale forankring yderligere, fortæller direktør i Fonden for Socialt Arbejde Thit Aaris-Høeg.

Hvert år uddeler Kronprinsessen Mary Fondens årlige donation til et projekt eller en organisation, som har vist særligt potentiale.

