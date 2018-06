Verdens bedste e-sportshold skal kæmpe om millionbeløb i Odense

Igen i år bliver finalerne i verdens største Counter-Strike-turnering afviklet i Arena Fyn. Verdens 16 bedste hold kæmper om 6,3 millioner kroner.

Når sæsonfinalen i verdens største Counter-Strike-turnering, ESL’s Pro League Finals, skal afvikles til december, bliver det igen med Odense som vært. Det blev offentliggjort på et pressemøde mandag.

I 2017 trak sæsonfinalen 20.000 gæster til Arena Fyn og Odense Congress Center, og dette års og næste års udgave af e-sportsfestivalen Odincon bliver arrangeret af Odense Sport & Event.

- Vi er virkelig glade for at skulle drive og udvikle Odincon de kommende år. Interessen for e-sport er eksploderet de seneste år, og sidste år så vi en masse af det potentiale, som en e-sportsfestival har, siger Enrico Augustinus, der er direktør i Odense Sport & Event.

Præmiesummen i turneringen er på en million amerikanske dollar - cirka 6,3 millioner kroner. Sæsonfinalen består af de 16 bedste e-sportshold fra hele verden. E-sport er en fælles betegnelse for udøvelsen af computerspil på konkurrenceplan.

Forventer 30.000 mennesker

Festivalen består ud over verdens største Counter-Strike-turnering af en LAN-turnering, hvor deltagerne skal kæmpe i de største e-sportsdiscipliner, samt en e-sportskonference.

Odense Sport & Event forventer, at festivalen kan tiltrække op mod 30.000 gæster.

- Vi arbejder med flere tiltag, som skal gøre Odincon endnu bedre. Et af tiltagene er, at e-sportsfestivalen skal være en event for hele byen, og derfor vil aktiviteterne blive spredt mere ud, så e-sportsfans får endnu flere grunde til at komme til Odense til december, siger Enrico Augustinus.

Salget af billetterne til sæsonfinalen starter torsdag den 7. juni.