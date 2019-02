Mangel på frivillige: Stor fynsk fodboldklub er lukningstruet

Meldingen er klar før tirsdagens ekstraordinære generalforsamling: Find en ny formand og fire medlemmer til bestyrelsen. Ellers risikerer de knap 500 aktive medlemmer i Kerteminde Boldklub at stå uden bestyrelse. Og uden betyrelsen, ingen klub.

Det understreger klubbens afdelingsleder, Søren Eriksen, overfor TV 2/Fyn.

- Jeg ved godt, at nogle går og tror, at så fortsætter den nuværende formand, eller også tager jeg den post. Men ingen af de ting kommer til at ske, det kan jeg garantere, slår Søren Eriksen fast.

For mange sure stunder

Han er på ottende år bestyrelsesmedlem i den klub, han også har været træner i. Han har et stort hjerte for fodboldklubben, og har lovet at fortsætte et par år til i bestyrelsen.

- Vi har 450-500 medlemmer. Vores førstehold ligger i toppen af serie 1, og så blev vi i 2018 kåret til årets fynske børne- og ungdomsklub.

- På den front går det godt, men i bestyrelsen er der gået daglig drift i den. Vi har glemt at have det sjovt. Der er for mange sure stunder, indrømmer Søren Eriksen.

Kun én har vist interesse for formandspost

Forud for den ekstraordinære generalforsamling, der finder sted i Kertemindehallen tirsdag aften klokken 19.00, har et par mulige bestyrelsesmedlemmer været i kontakt med Søren Eriksen.

- En er måske interesseret i at være menigt medlem, og den anden person tygger på at tage formandsposten. Men igen, det er usikkert. Det hænger også sammen med, om vi kan få fyldt bestyrelsen op, så vi er syv personer.

- Ligesom det er vigtigt at få nogle placeret i udvalg, så det ikke bliver for surt. Vi må se. Jeg ved ikke, hvad der sker, men ingen klub kan jo fortsætte uden en bestyrelse. Det ved jeg da, siger Søren Eriksen.

For en - måske - kommende bestyrelse venter der markante ændringer i forhold til tidligere. Medlemmer skal ikke altid stå til rådighed på telefonen. Det skal derimod være gennem en ugentlig kontordag, at klubbens mange medlemmer kan få kontakt til dem.

- Jeg siger det lige igen, så folk ikke tror, at de bare kan blive væk: Vores tidligere formand har gjort et kæmpe arbejde gennem flere år. Simpelthen så godt. Men han tager ikke posten igen. Det gør jeg heller ikke. Hvad der derudover sker, ved jeg ikke, sukker Søren Eriksen fra Kerteminde Boldklub.