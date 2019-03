Landmand med hue: Stor fynsk interesse for gymnasial landbrugsuddannelse

Det er blevet populært at kombinere landmandsuddannelsen med en gymnasial eksamen. I hvert fald på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Skolen kan til næste skoleår byde 50 procent flere såkaldte EUX-elever velkommen på grundforløbet.

- Det er en rigtig god nyhed, at vi kan øge optaget af elever så markant i en tid med mindre årgange. Det havde jeg ikke turdet håbe på, siger Jens Munk Kruse, der er forstander på Dalum Landbrugsskole.

Ansøgningsfristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse var den 1. marts 2019. Ved fristens udløb havde Dalum Landbrugsskole modtaget 30 ansøgninger om optagelse på EUX-grundforløbet, der altså kombinerer landmandsuddannelsen med en gymnasial eksamen.

I 2018 modtog skolen 19 ansøgninger til EUX-uddannelsen.

Også flere almindelige landmænd

Landbrugsskolen har også øget optaget af elever på den traditionelle landbrugsuddannelse, EUD Landmand, dog kun med to elever i forhold til året før.

Men forstander er tilfreds og mener, at netop muligheden for at udbyde begge uddannelser er et stort plus.

- På den måde kan vi appellere til en meget bredere kreds af unge mennesker. Vi kan række ud både mod de unge, som går målrettet efter en karriere i landbruget, og vi har også et uddannelsestilbud til dem, der er i tvivl og måske vælger gymnasiet for en sikkerheds skyld, siger Jens Munk Kruse.

EUX-uddannelsen blev oprettet i 2014. Den tager fire år og to måneder.

