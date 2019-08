Letbanearbejde: Stor indfaldsvej ensrettes natten til fredag

Skal du ind mod Odense via Middelfartvej i løbet af nattetimerne frem mod fredag, skal du være ekstra opmærksom.

Odense Letbanes entreprenør skal nemlig støbe skinner på strækningen mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej, og samtidig skal de fortsat arbejde i krydset ved Grønløkkevej og Middelfartvej.

For at kunne opretholde sikkerheden omkring de ansatte, der skal udføre arbejdet, er det nødvendigt at ensrette Middelfartvej fra Christmas Møllers Vej til Grønløkkevej i retning ind mod centrum natten til fredag.

Arbejdet bliver udført natten mellem torsdag og fredag 9. august fra klokken 00.05 til 05.00.

På grund af det igangværende sporarbejdet i Grønløkkevej-krydset vil det heller ikke være muligt at køre ad Grønløkkevej på tværs af Middelfartvej. Dermed er ikke muligt at komme igennem Grønløkkevej-krydset, hvis du kommer fra nord. Kommer du fra syd, kan du svinge til højre ind ad Vesterbro. Alle andre veje er spærret, som de har været det den seneste måned.

Bilister kan fortsat køre ad Middelfartvej mod centrum, og de kan dreje til højre i Grønløkkevej-krydset.

Odense Letbane henviser de bilister, der kommer fra nord, til at benytte Rugårdsvej, hvis de skal til Bolbro. Bilister, der skal mod syd, kan også køre ad Rugårdsvej ind mod byen og så kører via Fjordsgade, Vestre Stationsvej, Store Glasvej og Fælledvej.

Når arbejdet er afsluttet fredag morgen, overgår Grønløkkevej-krydset til næste fase, hvor det igen vil være muligt at køre ad Grønløkkevej på tværs af Middelfartvej.

Cyklister og fodgængere kan fortsat passere arbejdet.