Hele weekenden: Stor indfaldsvej spærres af letbanearbejde

Fra fredag aften klokken 20 til mandag morgen klokken 05 skal Odense Letbanes entreprenør arbejde på tværs af Rugårdsvej i den vestlige side af krydset ved Rismarksvej.

Entreprenøren skal bruge weekenden på først at opbygge den nye vejbane og siden asfaltere krydset.

Læs også Letbanearbejde spærrer endnu en vej

Den vestlige side af krydset bliver derfor spærret af i hele weekenden. Der vil være omkørsel for bilister via Tarupvej.

Cyklister og fodgængere kan fortsat passere krydset under weekendens vejarbejde, dog skal cyklister trække cyklen for at kunne passere.

Her kan du se præcis, hvor vejarbejdet spærrer Rugårdsvej. Foto: Odense Letbane

Sådan kører busserne

Fredag aften fortsætter FynBus med at køre på Rugårdsvej som vanligt frem til klokken 24. Læs mere på fynbus.dk for at få yderligere information om busserne.

Arbejdet med at opbygge vejbaner, fortov og cykelsti ud for Tarup Centeret fortsætter et stykke ind i april måned.

Læs også Biler på cykelstien: Letbane og byggeri påvirker trafikken på vigtige veje

I løbet af foråret går sporarbejdet i gang på den vestlige side af Rismarksvej, hvor der blandt andet skal lægges skinner og bygges stationer. Dette arbejde forventes at vare frem til efteråret 2019.