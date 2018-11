Utryghed: Stor interesse for borgermøde om indbrud

"I ferierne tager indbrudstyvene på arbejde, og nu hvor juleferien og den mørke tid nærmer sig, er det et godt tidspunkt at gøre noget ekstra for at sikre sin egen bolig og hjælpe sine naboer mod at få ubudne gæster".

Sådan lyder oplægget fra Bo trygt forud for to borgermøder på Fyn; først i Odense og ugen efter i Svendborg.

Bo trygt er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, som sammen med Odense og Svendborg kommuner og Fyns Politi inviterer borgerne til et informationsmøde om forebyggelse af indbrud.

... danskerne lever med en rekordhøj utryghed for indbrud. De seneste tal fra 2017 viser, at indbrud gør knap hver fjerde dansker utryg - og er man utryg, går det ud over livskvaliteten. Bo trygt, pressemeddelelse

Bo trygt holder møder over det meste af landet og selvom antallet af indbrud i de seneste år på landsplan er faldet, er interessen borgermøderne overvældende.

Således er der i skrivende stund til mødet i Odense tilmeldt 415 deltagere.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2017 29.147 indbrud i hele landet, og ifølge Fyns Politi skete de 1.006 heraf i Odense Kommune. I 2018 har der indtil nu været flere end 1.000 indbrud i kommunen.



Mødet i Odense foregår 15. november 2018 fra klokken 17.30 til 20.00 i Odense Congress Center.

Mødet i Svendborg er 21. november 2018 fra klokken 17.30 til 20.00 og foregår i Midtbyhallen.

Arrangørerne meddeler, at alle er velkomne, at der mad og drikke til både store og små, og at der vil være mulighed for børnepasning.

Her kan du, hvordan du tilmelder dig mødet

Konkrete bud på forebyggelse

På borgermødet præsenterer en sikringsekspert fra Bo trygt konkrete bud på, hvordan man relativt nemt kan sikre sin bolig mod indbrud. Derudover præsenteres Nabohjælp, som er et gratis koncept, der baner vejen for, at naboer nemt og sikkert kan stå sammen om at undgå indbrud.



Deltagerne kan også høre Fyns Politi fortælle om indbrud i Odense Kommune, og hvad man som borger kan gøre for at hjælpe politiet i både forebyggelsen og opklaringen af indbrud i private hjem.

Man kan også få forebyggende tips fra indbrudstyven selv. Her vil den tidligere indbrudstyv Martin Rasmussen fortælle, hvad der kunne få ham til at fravælge en bolig.

Fakta om Nabohjælp Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med hus og lejlighed.

Nabohjælp er gratis, og du inviterer selv dem, du vil nabohjælpe med.

Du får klistermærker til din postkasse og hoveddør, der viser uvedkommende gæster, at her hjælper I hinanden.

Du får også mulighed for at bruge et digitalt nabohjælpssystem, så du eksempelvis kan modtage beskeder fra dit nærområde, hvis nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig adfærd.

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag Nabohjælp.

Læs mere på www.nabohjælp.dk Se mere