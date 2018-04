Stor lysskærm godkendt af politiet - afvist af politikerne

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune har afvist at sætte en reklameskærm op ved Rosengårdcentret. Den vil genere beboerne i området.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune har afvist at sætte en 70 kvadratmeter stor reklameskærm med blinkende lys og levende billeder op ved Rosengårdcentret.

Det sker, til trods for at reklameskærmen er blevet godkendt af Fyns Politi.

- Der er en væsentlig risiko for, at beboerne i området vil blive generet af lyset fra de store skærme, siger byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir (S), der sidder i By- og Kulturudvalget.

- Det er nogle store skærme, vi snakker om, fastslår socialdemokraten.

By- og Kulturudvalget har drøftet lysskærmen på et møde tirsdag.

Godkendt af politiet

Det er reklamefirmaet Track One med direktør Lars Overby og erhvervsmanden René Groth, der gerne vil sætte LED-skærmen op på gavlen af etageejendommen på Tagtækkervej 8. Den kommer til at kunne ses fra Munkerisvej lige inden Rosengårdcentret.

Opsætningen af reklameskærmen ud til Munkerisvej har været til høring ved Fyns Politi. I høringssvaret fra politiet er skærmen blevet godkendt.

- Af hensyn til beliggenheden i et centerområde kan politiet acceptere, at der dispenseres fra de normale retningslinjer og meddele samtykke til opsætning af LED-skærmen, skriver Fyns Politi.

Godkendelsen er dog under forudsætning af, at skærmen kun viser stillbilleder i myldretidsperioden på hverdage fra klokken seks om morgenen til ni og klokken tre om eftermiddagen til klokken seks om aftenen.

En anden forudsætning fra politiet er, at der skal være mindst et minut mellem reklameskift, og at lysstyrken på skærmen langsomt skal nedtones og opjusteres.

Boligselskab: Vi er bekymrede for vores borgere

Boligselskabet Civica, som har 196 lejeboliger i området på den modsatte side af Munkerisvej, udtrykte tirsdag utilfredshed med placeringen af skærmen.

Lysskærmen kan få konsekvenser for beboerne, der bor over for den, lød kritikken.

- Vi er bekymrede for vores beboere, der bor lige over for den her reklame på den anden side af ringvejen. Vi er nervøse for, at de får en eller anden lyspåvirkning og glimmerpåvirkning ved opsætning af den her reklame, sagde Civica-direktør Jens Pilholm, til TV 2/Fyn.