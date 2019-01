Stor Odense-koncern mister topchef

Samlet set 35 år i Alumeco er slut for Jan Berthel, administrerende direktør i den store Odense-baserede aluminiumskoncern Alumeco.

Jan Berthel har valgt at stoppe som administrerende direktør efter otte år på posten. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra selskabet.

- Vi er kede af at skulle tage afsked med Jan Berthel, men har selvfølgelig forståelse for hans beslutning. Igennem sine mange år i virksomheden har han stået i spidsen for den flotte udvikling, der har transformeret Alumeco til en stor og succesfuld global koncern, lyder det i pressemeddelelsen.

Alumeco tjener primært sine penge på handel med aluminium, men ejer også en række datterselskaber, blandt andet det kriseramte Aluwind, der indtil for nylig producerede metaldele til vindmøller i Ringe.

Overskud i seneste regnskab

4. oktober 2018 meddelte Aluwind, at selskabet lukker produktionen i Ringe for at flytte den til Polen og Kina.

På trods af krisen i datterselskabet kom Alumeco dog ud med forbedret regnskab for 2017/18. Her var omsætningen steget med 12 procent til samlet set 3,7 milliarder kroner.

Overskuddet var også steget fra 121 til 124 millioner kroner før skat.

Jan Berthel, som også ejer en mindre del af Alumeco, stopper som administrerende direktør 1. februar.

I stedet tiltræder Per Thanning Johansen stillingen som ny administrerende direktør.

Han er 54 år og har en længere karriere bag sig fra internationale virksomheder. Han forlader nu stillingen som direktør hos Blücher Metal i Vildbjerg ved Herning.