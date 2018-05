Stor ombygning: Sådan skal Fremtidens Vollsmose se ud

Ny infrastruktur skal bryde Vollsmose op og gøre bydelen attraktiv for tilflyttere.

Vollsmose skal åbnes, nye kvarterer skal have plads til at vokse frem, og nye anlagte veje skal bryde bydelen i Odense NØ op.

Det er planen for Fremtidens Vollsmose.

Søndag blev det røde bånd til Hybenhaven, det første af de delprojekter, der skal gøre Vollsmose mere attraktivt og åbne bydelen for det omkringliggende Odense, klippet.

Men det venter borgerne i Vollsmose meget mere byfornyelse, fortæller chef for Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann til TV 2/Fyn.

Ny infrastruktur skal åbne Vollsmose op.

-Vi står over for Risingsvejs forlængelse ind gennem Vollsmose og ned til Vollsmose Allé og to andre gennembrud. Fra Bøgeparken ind over moseområdet og ud til Ejbygade, hen forbi B-1909, Abildgårdskolen og Mulernes Legatskole, så det bliver også en hel ny infrastruktur og vejforbindelse i Vollsmose, siger Nanna Muusmann.

Det samme skal ske ved Birkeparken.

- Vejen skal gå gennem moseområdet, op til H. C. Andersen Skolen og ud til Ejbygade, så der kommer noget rigtig ny, gennembrydende infrastruktur i bydelen, forklarer sekretariatschefen.

Lukket firkant

Den nye infrastruktur vil få stor betydning for bydelen, mener Nanna Muusmann.

- Vollsmose har siden det blev anlagt været en firkant inde bag fire firesporet veje, og der har man haft ni almennyttige boligafdelinger. Det, der sker nu, er at nye sivegader og veje skal bryde bydelen op for at skabe forudsætninger for, at nye kvarterer kan spire frem. Det er klart, at det får stor betydning.

Arbejdet forventes at gå i gang i efteråret 2019.

Fremtidens Vollsmose Bygade (Risingvejs forlængelse over Ejbygade ind igennem bydelen ned til Vollsmose Allé)

Sivegader gennem Granparken og Lærkeparken fra Åsumvej og frem til den nye bygade

Sivegade fra ny bygade til Fyrreparkens parkering

Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser

Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé

Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhavn, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé

Indre stier i bydelen

Letbanens anden linje Delprojekterne projekter planlægges i 2018 og påbegyndes forventeligt i efteråret 2019 og frem.

De andre delprojekter er: