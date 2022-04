Piger til stor ishockeycamp i Odense: - Det er megafedt at spille med andre piger

Det er helt bevidst, fortæller Christina Lissa Benn, der er udviklingskonsulent i Danmarks Ishockey Union.

- Vi har fundet ud af, at der er stor interesse for pige-ishockey efterhånden, og så gør vi det for at skabe et fællesskab på tværs af vores klubber, fordi der er mange piger, der spiller i klubberne, men der ikke ret mange piger på hvert hold, siger udviklingskonsulenten.

Flere fynske piger på isen

Ifølge tal fra Danmarks Ishockey Union er der kommet flere ishockeyspiller til på Fyn. Fra 2020 til 2021 er antallet af spillere på Fyn gået fra 502 til 586, hvilket svarer til en medlemstilgang på 16,7 procent.

Især pigerne har fået øjnene op for ishockeysporten, og håbet er, at man med en camp som den i Odense kan være med til at fastholde dem i klubberne.

- Generelt ved vi, at pigerne falder fra i teenageårene, så vi håber på at kunne fastholde dem ved at lave de her fællesskaber på tværs af klubberne, siger Christina Lissa Benn.

Landsholdsspillere skaber wow-effekt

Et ekstra krydderi for de unge ishockeypiger er, at der blandt de voksne trænere er landsholdspillere med til at vise, hvordan man dribler med pucken og får spillet til at se let ud.

Blandt dem er Maria Holm Peters fra OIK, som var med som en del af det danske kvindelandshold, der for første gang var til OL i Beijing i februar.

- Jeg vil da gerne hjælpe de små og være et forbillede for dem og vise, at hvis de fortsætter med at træne og bliver ved, kan det være dem, der en dag forhåbentlig står til et OL og får lov til at opleve det også. Så man kan give det videre til dem, siger Maria Holm Peters.