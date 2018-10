Vej og bro lukket i Odense: Politi skød person i benet

Fyns Politi er massivt til stede ved Hvenekildeløkken i den nordøstlige del af Odense, som lige nu er blevet afspærret.

En person er blevet skudt i benet, oplyser politiet på Twitter.

Fyns Politi er massivt tilstede i Hvenekildeløkken Odense Sø efter en brand. En person er tilskadekommet. Et område i Hvenekildeløkken er afspærret. Tidshorisont pt. ukendt. Nærmere oplysninger tilgår senere. #fynspoliti — Fyns Politi (@FynsPoliti) October 10, 2018

Fyns Politi blev klokken otte onsdag morgen kaldt ud til en brand i en lejlighed på Hvenekildeløkken.

Da politiet ankom til stedet afgav betjente skud. Efterforskningen vedrørende skudepisoden varetages nu af DUP, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Men Fyns Politi kan oplyse, at der ikke er noget, der tyder på, at skudepisoden i Odense er banderelateret.

Branden i lejligheden er slukket, og ingen personer er i den forbindelse kommet noget til.

En mand, der bor tæt på den bygning, hvor skudepisoden har fundet sted, fortæller til TV 2/Fyn, at han så og hørte en masse udrykning, der drejede ned af vejen.

- Da vi så står der nogle naboer og snakker om den oplevelse i vores lille område, så er det, at vi hører, at det siger knald omme bag ved. Jeg mener, at det var fire til fem skud, fortæller manden, der bor i området.

Senere på dagen rykkede politiets tilstedeværelse til broen, der går over Østre Ringvej lige ved siden af Hvenekildeløkken. Politiet undersøgte også området under broen. Det fortæller TV 2/Fyns reporter på stedet.

Lange udsigter til afklaring

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen, da efterforskningen nu er overgået til den uafhængige klagemyndighed.

Det er altid Politiklagemyndigheden, der overtager sagen, hvis den involverer personer, der er ramt af skud affyret af politiet.

Specialkonsulent fra klagemyndigheden Christian Otto fortæller til TV 2, at der kan gå måneder, før der ligger en endelig konklusion klar.