Stor politiaktion i kolonihave: Politiet løslader alle anholdte

Efter gårsdagens store politiaktion i to kolonihaveforeninger i Odense NØ torsdag har Fyns Politi løsladt samtlige anholdte.

Fyns Politi har løsladt de fem personer, der torsdag blev anholdt efter en større politiaktion mod kolonihaveforeningerne Martinsminde Haveforening og Biskorup.

Det oplyser vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

- Det er en samlet vurdering, at vi ikke synes, vi har nok til at få de fem anholdte fremstillet i grundlovsforhør, siger Henrik Thrane Jensen.

Dermed slipper de fem for at sidde varetægtsfængslet, og de er alle blevet løsladt torsdag eftermiddag. Dog opretholder politiet sigtelserne om overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og våben mod alle fem.

Syv anholdt - syv løsladt

Under aktionen anholdt politiet i alt syv personer. To blev løsladt kort efter, og nu er håndjernene på de øvrige fem også løsnet.

Torsdagens aktion mod haveforeningerne tæt på Vollsmose var planlagt af politiet efter flere henvendelser om, at der blev opbevaret både stoffer og våben.

Politiet klippede blandt andet en bil op for at gennemsøge den for stoffer. Foto: Ole Holbech

Henrik Thrane Jensen fortæller, at politiet fandt, hvad man ledte efter - blandt andet amfetamin, heroin, hash, kontanter og ammunition. Han ønsker dog ikke at oplyse, hvor meget der blev samlet ind ved aktionen.

- Vi har fundet noget af det, vi kom efter, så jeg vil kalde det for en succes, siger han.