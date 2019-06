Stor skattesag spøger i Assens

Skattesagen mellem madras-virksomheden Dan-Foam og Skat spøger stadig i Assens.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab.

Aarup-virksomheden tjente sidste år 403 millioner kroner før skat.

Det svarer til et fald i indtjeningen på over 100 millioner kroner, og en væsentlig årsag er den verserende skattesag, der drejer sig om de royalities, som Aarup-firmaet betaler for patenter til sine amerikanske ejere.

Millioner afsat til udestående med Skat

Ifølge regnskabet er der hensat 230 millioner kroner til betaling af det udestående, der er med Skat fra 2012-2018.

Det trøster dog ikke rigtig Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V), der i marts måned var på besøg hos skatteminister Karsten Lauritzen (V) efter udsigt til et træk i kommunekassen på 50 millioner kroner i 2020.

Det var en del af det store beløb, som Skat måtte betale tilbage til Dan-Foam, efter at sagen var i landsskatteretten.

Skattesagen straffer kommunen økonomisk

De 50 millioner kroner er afleveret i kommuneskat til Assens Kommune for årene 2001-2011.

- Ligesom vi blev straffet, da vi fik pengene, fordi vi skal betale mere i kommunal udligning, så straffes vi også, hvis og når vi får udbetalt et engangsbeløb den anden vej, siger Søren Steen Andersen til TV 2/Fyn.

Han ved endnu ikke, hvordan Dan-Foams skatte-hensættelse på 230 millioner kroner vil komme til at påvirke skattebetalingen til Assens Kommune.

Sagen vedrørende 2001-2011 er i øvrigt heller ikke helt afsluttet, da Skat og Dan-Foam fortsat har et mellemværende, der vedrører renteberegningen af den for meget betalte skat.

Belaster kommunekassen

Søren Steen Andersen mener, det er frustrerende, at Assens Kommune bliver belastet af en masse mellemregninger i skattesagen uden at kende det endelige facit.

Tilsvarende mener borgmesteren ikke, at det er fair, at næsten 20 gamle skattesager, som kommunen ikke er er part i, skal belaste kommunekassen.

Han opfordrer derfor den kommende regering til at tage spørgsmålet op.