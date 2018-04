Stor ståhej: Masser af udrykning til mindre brand

En børneinstitution blev fredag middag rømmet på grund af brand.

Stor ståhej for ingenting er heldigvis konklusionen efter der lige over middag fredag indløb en melding om brand i en børneinstitution i Assens.

Fyns Politi fik at vide, at alle var ude af bygningerne. Og at det brændte.

Derfor rykkede man ud med to patruljevogne og en ambulance, mens Beredskab Fyn tog sig af ilden.

Det var dog hurtigt overstået, fortæller vagtchef Lars Thede. Det var nemlig kun en skraldespand, som ilden havde fat i.

Læs også Bil i brand tæt på børnehave: Intet mistænkeligt er sket