GOG siger farvel til fem spillere: - Stor udskiftning er et livsilkår for os

AFGANGE:

Niclas Kirkeløkke:

Den 25-årige højre back med 28 kampe for det danske landshold skifter til det tyske tophold Rhein-Neckar Löwen. Kontrakten med klubben, der vandt mesterskabet i 2016 og 2017, gælder i to sæsoner.

Ole Erevik:

Den 37-årige målmand stopper sin karriere efter at have spillet håndbold på topplan i Norge, Spanien, Tyskland, Frankrig og Danmark gennem 20 år. Efter to år i GOG er det slut for nordmanden, der har spillet 184 kampe for det norske landshold, og som har spillet 10 sæsoner i den danske håndboldliga.

Lars Hald:

Efter GOG’s konkurs i 2010 skulle et hold af nye ansigter genrejse klubben. Og stregspiller Lars Hald var gennem fem sæsoner med til at føre det nye GOG fra 1. division og tilbage til toppen af dansk herrehåndbold. Efter en enkelt afstikker til fransk håndbold vendte Lars Hald tilbage til GOG på en tre-årig aftale i 2017 – men løb ind i problemer med menisken i det højre knæ, som han fik opereret i 2008. 30-årige Hald, der er født og opvokset på Fyn, stopper derfor karrieren af nød.

Frank Mikkelsen:

Efter fem sæsoner i GOG stopper målmand Frank Mikkelsen sin kontrakt to år før tid og skifter til 1. divisionsklubben TMS Ringsted for at søge mere spilletid.

Jon Andersen:

Niclas Kirkeløkke er ikke den eneste højre back, der forlader fynboerne. Også stortalentet Jon Andersen flytter fra Sydfyn. 22-årige Jon Andersen har spillet hele sin seniorkarriere i GOG, og i den netop afsluttede sæson missede han kun en enkelt kamp i sæsonen og bidrog med 64 mål og 33 assists i 37 kampe.

TILGANGE:

Viktor Gisli Hallgrimsson:

Den blot 18-årige islænding skifter fra hovedstadsklubben Fram Reykjavik og har allerede debuteret på det islandske A-landshold trods sin unge alder. Målmanden, der fik debut i den bedste islandske række som 16-årig, har skrevet under med GOG på en aftale, der løber tre år.

Stig Toren Moen:

Den 24-årige nordmand Stig-Tore Moen Nilsen skal løfte arven efter Niclas Kirkeløkke. Højrebacken er hentet i svenske IFK Kristianstad, med hvem han blev svensk mester i 2017 og 2018. I den svenske liga har den venstrehåndede højre back scoret 113 mål og leveret 64 assists i 30 kampe, og han har skrevet under på en to-årig aftale med GOG.

Arnar Freyr Arnarsson:

Til stregspillerpositionen skal den 113 kilo tunge og 201 centimeter høje Arnar Freyr Arnarsson erstatte Lars Hald. Den islandske landsholdsspiller, der også kommer til GOG fra IFK Kristianstad, har spillet både VM, EM og Champions League.