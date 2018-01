Store besparelser på vej i Svendborg: - Der kommer til at være demonstrationer

Økonomien halter i Svendborg Kommune, og den nye borgmester, Bo Hansen (S), vil lave stramninger hurtigst muligt - også de upopulære. Forude venter hårde besparelser.

Der skal styr på Svendborg Kommunes økonomi.

Det var det, Bo Hansen (S) gik til valg på, og et flertal af sydfynboerne var enige, da de i november valgte ham som kommunens nye borgmester.

Derfor fremsatte Bo Hansen, Svendborgs nye socialdemokratiske borgmester, i mandags et forslag om genåbne det indgåede budget for 2018 for at få taget hul på besparelserne hurtigst muligt.

Vi har ikke en økonomi, der er i balance. Vi er nødt til at gøre noget ved det Bo Hansen (S)

Men det er et ønske, som borgmesteren og hans parti står helt alene med. Ingen andre partier vil være med.

Nu skal besparelserne i stedet findes på næste års budget. Et arbejde, der allerede går i gang nu, for der mangler penge i kommunekassen i Svendborg.

- Vi har ikke en økonomi, der er i balance. Vi er nødt til at gøre noget ved det, siger borgmester Bo Hansen (S).

Og hvis Bo Hansen fik sin vilje, skulle der allerede gøres noget ved det i 2018. Kort før nytår sagde Bo Hansen sådan her til TV 2/Fyn:

- Den ubalance, man har i Svendborg, den er på 54 millioner, og den skal rettes op allerede i '18, sagde Bo Hansen for to uger siden.

Læs også Svendborgs nye borgmester gør klar til hestekur

Ikke opbakning til genåbning

Derfor har Bo Hansen lagt op til, at det budget, der er lagt for 2018, skal genåbnes. Men det er der ikke opbakning til i byrådet.

- Jeg synes ikke rigtig, at det giver nogen mening, for vi har jo allerede taget de beslutninger, der vedrører budget 2018. Nu handler det om at få dem ført ud i livet, og det er vi jo i gang med. Det er noget af det allerførste, udvalgene arbejder med også nu. Så '18 har vi sådan set styr på, siger byens nu tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann (V).

Til gengæld blev gruppeformændene tidligere på ugen enige om at lægge budgettet for 2019 allerede i løbet af foråret.

Borgmester Bo Hansen gik til valg på at løse de økonomiske problemer med det samme, men må altså vente et helt år.

Læs også Ingen garantier til børnehusene i Svendborg

Og det passer - lidt overraskende - egentlig Bo Hansen meget godt alligevel.

- Jeg ved ikke, om jeg havde en forventning om, at jeg kunne åbne et gammelt budget. Og jeg synes egentlig heller ikke, det er så vigtigt, for jeg tror i virkeligheden, at det ville skabe for meget uro rent politisk, når vi står med den her brede konstituering, som vi nu gør. Så nu gør vi det på den her måde, hvor vi kigger fremad, og så løser vi det for '19, siger Bo Hansen.

Besparelser kommer til at kræve demonstrationer

Præcis hvor pengene skal spares, er fortsat usikkert. Men både de yngre og ældre svendborgensere må forberede sig på nedskæringer.

- Vi kender jo alle samme de svære beslutninger, som virkelig kan indbringe penge. Og de ligger jo på børne- og ældreområdet, siger Bo Hansen.

(Artiklen fortsætter under videoen)

02:03 Den nye borgmester i Svendborg forsøgte i denne uge at genåbne sidste års budget i et forsøg på at rydde op i kommunens økonomi. Men det er et ønske han og hans parti står helt alene med. Ingen andre partier vil være med. Se indslaget her: Luk video

Venstres Lars Erik Hornemann er enig i, at det især er der, der er penge at hente, hvis Svendborg Kommunes økonomi skal forbedres.

- Det er på ældreområdet, det er ikke mindst på handicapområdet - som eksempler. Men faktisk også på børn- og ungeområdet ligger vi på nogle områder også meget højt, siger Lars Erik Hornemann.

- Vi kommer til at træffe nogen af de beslutninger, der kræver demonstrationer, konstaterer Bo Hansen.

Kommentator: Dystert billede er klassisk

At en nyvalgt borgmester forsøger at påpege, at det er en rodebutik med dårlig økonomi, der er blevet videreleveret fra den afgående borgmester, er ikke noget nyt syn, forklarer TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

- Det er efterhånden blevet et fast ritual, at når der sætter sig en ny ved bordenden rundt omkring i de danske kommuner, så gælder det om at tegne så dystert og så mørkt et billede som overhovedet muligt. Så får man nemlig selv det bedste udgangspunkt, når man skal i gang med de upopulære besparelser. Så kan man ligesom parkere alle dårligdommene hos sin forgænger, siger Jesper Buch.

Lad mig bruge det udtryk, som Lars Løkke Rasmussen brugte på et pressemøde i dag (tirsdag, red.) - det er i hvert fald ikke nogen sejr Jesper Buch

Han uddyber, at Lars Erik Hornemann selv gjorde det samme, da han var ny på borgmesterposten i Svendborg i 2013.

- Det samme så vi også tilbage i 2009, da socialdemokraten Curt Sørensen overtog, da havde Venstre tømt kassen. Og fire år senere var det så Lars Erik Hornemann, og det var heller ikke for godt, det han overtog. Og nu ser vi så Bo Hansen sige, at 'det ser ikke for godt ud, det her', forklarer Jesper Buch.

- Ikke nogen sejr

Alligevel mener Jesper Buch ikke, at Bo Hansen tegner et for dystert billede af den økonomiske situation i Svendborg Kommune.

- De er jo sådan set enige om, at der skal spares de her 100 millioner kroner over de næste fire år. Det var de enige om før valget, det var de enige om under valgkampen - og så få dage efter kommunalvalget i november melder Bo Hansen så ud, at 'hov, det ser lidt værre ud', siger Jesper Buch.

Er det et nederlag for Bo Hansen, at han ikke får genåbnet budgette for 2018?

- Lad mig bruge det udtryk, som Lars Løkke Rasmussen brugte på et pressemøde i dag (tirsdag, red.) - det er i hvert fald ikke nogen sejr, siger Jesper Buch.