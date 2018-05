Store forsinkelser med tog hen over Fyn

På grund af signalproblemer ved Odense er der forsinkelser på omkring en halv time mod Aarhus og København.

Hvis du skal med tog mandag formiddag, skal du indstille dig på at blive forsinket. Togene kører med forsinkelser på op mod 30 minutter hen over Fyn.

- Vi har problemer med at stille signalerne ved Odense. Det betyder, at vi skal forbirangere togene, og det giver forsinkelser på op til 30 minutter mod Aarhus og København, oplyser Banedanmark.

Banedanmark håber at have løst problemerne inden klokken ti. Du kan holde dig opdateret på Rejseplanen.

Opdatering Banedanmark har rettet en del af fejlen, og det betyder, at man har reduceret forsinkelserne så meget, at togene næsten kører normalt.

Fejlen er rettet ved Odense. Banedanmark og DSB kan begynde at køre normalt.

Vi har problemer med at stille signalerne ved Odense. Det betyder, at vi skal forbirangere togene, og det giver forsinkelser på op til 30 min. mod Aarhus og København. Forventet prognose er foreløbig til ca. kl. 10. Hold dig opdateret på Rejseplanen — Banedanmark (@banedanmark) May 14, 2018

Læs også Opdaget ved et tilfælde: H.C. Andersens barndomshjem er ikke fredet

DSB ramt af cyberangreb

Også natten til mandag har togpassagerer landet over oplevet problemer. Passagererne har ikke haft mulighed for at købe billetter på grund af et større it-nedbrud. It-nedbruddet hos DSB skyldtes et cyberangreb.

Problemerne opstod søndag aften, og systemet fungerede først igen mandag morgen.

Nedbruddet var omfattende i DSB's systemer, og derfor kunne der ikke købes billet via selskabets app, hjemmeside, i billetautomater og 7-Eleven-kiosker på stationerne. DSB har i skrivende stund fortsat problemer med sin hjemmeside.

It-nedbruddet har dog ikke noget med signalproblemerne i Odense at gøre.