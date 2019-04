Der er store huller i grænsekontrollen i de fynske havne.

Både når det gælder rejsende fra Schengen-lande og lande uden for Schengen-samarbejdet.

Det viser et tilsynsbesøg fra Rigspolitiets Nationalt Udlændingecenter, der i slutningen af februar i år har meddelt Fyns Politi 15 henstillinger til at ændre grænsekontrollen til det bedre.

For mens tilstedeværelsen ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland er markant, viser kontrolbesøgets resultater, som TV 2/Fyn har fået indsigt i, at der kun er foretaget fysiske kontroller ved 0,4 procent af alle skibsanløb fra Schengen-lande fra januar til september 2018.

Ved skibsanløb fra ikke-Schengen-lande har politiet været til stede i 6,1 procent af tilfældene.

Skåret ud i pap, kan man med ret ringe risiko for at blive kontrolleret sætte sig i en sejlbåd eller mønstre et fragtskib, for at komme ind i Danmark via Fyn af søvejen.

Derfor kræver Rigspolitiet, at Fyns Politi hæver kontrolniveauet markant.

Der er heller ikke nogen fast procedure for kontrol af krydstogtsskibe, som der i perioden var syv anløb af i de fynske havne.

Lande markeret med rødt er Schengen-lande

Af-og-til-tjek i lufthavnen

Der er også rig mulighed for forbedring i H.C. Andersen Airport, hvor ikke uddannet politi-personale af og til har foretaget grænsekontrollen, fremgår det af Rigspolitiets tilsynsrapport.

Rigspolitiet nævner blandt andet, at fingeraftryks-scanneren og indkøbte digitale mikroskoper (såkaldte usb-mikroskoper, red.) i lufthavnen slet ikke er tilsluttet, og at passagerer ofte overser, at de skal igennem paskontrollen og derfor vælger en anden dør.

De knap 30 politifolk, der er uddannet til grænsekontrol hos Fyns Politi, har det ikke som deres primære opgave, men som en del af mange andre arbejdsopgaver, fremgår det af tilsynet.

Og netop problemet med at få ressourcerne til at slå til, har været et tilbagevende problem hos Fyns Politi, der siden 2015 har mistet ni procent af arbejdsstyrken.

I øjeblikket er der cirka 618 betjente på øen.

- Det her undrestreger, at Fyns Politi er pressede, og at politiet på Fyn bør have andel i de betjente, der er blevet uddannet de senere år, men hvor Fyns Politi faktisk har oplevet et fald i antallet af betjente, siger Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen.

Rigspolitiet anbefaler Fyns Politi, at man opretter en decideret grænsekontrol-gruppe, hvor betjentene bruger deres færdigheder hver dag.

Og så skal Fyns Politi hver måned foretage en grundig risikovurdering i havnene, så man tjekker de mest oplagte mål for kontrol.

Det sker ikke i dag.

Fyns Politi har nu fået indskærpet, at man skal øge kontrollen ved skibsanløb markant.

Desuden skal politiet sikre, at alle havnefogeder kender procedurerne ved anløb af skibe fra ikke-Schengenlande.

Det indebærer blandt andet, at havnefogederne skal rekvirere passagerlister. Desuden skal Fyns Politi sikre, at der skiltes med Rigspolitiets vejledninger i lystbådehavnene.

Fyns Politi har på baggrund af Rigspolitiets indskærpelser nu udarbejdet en handlingsplan.

Den har Rigspolitiet netop godkendt, oplyser centerchef for Rigspolitiets nationale udlændingecenter Helga Lund Laursen til TV 2/Fyn.

Der skal overfor Rigspolitiet ske opfølgning hver anden måned, fremgår det af tilsynsrapporten.

Fyns Politi: Vi har ikke løst opgaven

TV 2/Fyn har bedt Rigspolitiet kommentere de 15 indskærpelser, der er givet til Fyns Politi og har ligeledes søgt aktindsigt i den nye handlingsplan, som Fyns Politi har været forpligtet til at udarbejde.

I et svar til TV 2/Fyn oplyser Rigspolitiet, at man ikke ønsker offentligt at kommentere kritikken.

- Da der er tale om et meget kredsspecifikt spørgsmål, er det ikke noget, vi fra Rigspolitiets side ønsker at stille op til, hedder det.

Vicepolitiinspektør Sten Rosenlund Sørensen, Fyns Politi, vil til gengæld gerne udtale sig. Han erkender blankt det fynske politi ikke har løst opgaven:

- Det er korrekt, at vi ikke har været gode nok, siger Sten Rosenlund Sørensen og fortæller, at der er sat gang i tiltag, der skal sikre at Fyns Politi lever op til kravene:

- Det vi har gjort, det er, at vi straks, når man får sådan en tilsynsrapport, hvor der er kritikpunkter, så laver man en handlingsplan, hvor man kigger på alle de punkter (se faktaboks herunder) vi er blevet kritiseret for. Og så er vi i samarbejde med Rigspolitiet i gang med at løse alle de her problemstillinger.

- Herunder også det her med kontrol med skibe, siger vicepolitiinspektøren.