Store kvaler udskyder politiforlig med et år

Justitsminister Nick Hækkerup (S) udskyder forhandlingerne om et nyt fireårigt politiforlig med et år grundet store udfordringer. Det oplyser Justitsministeriet.

Der skulle have været forhandlet nyt politiforlig i efteråret for at komme frem til en fireårig politisk aftale, der skulle løbe fra 2020. Men det er nu udskudt, så forhandlingerne skal ske i efteråret 2020 og aftalen løbe fra 2021.

- Vi har et politi og en anklagemyndighed, som er meget pressede, og som mangler ressourcer og har masser af overarbejde. Hvis vi skal have løst de problemer, er vi nødt til at tænke os godt om, siger justitsminister Nick Hækkerup til DR i et interview.

- Det handler både om, at de skal have flere ressourcer, men også om at se om der er nogle ting, vi kan gøre bedre, så politifolkene kommer tættere på borgerne.

Flere betjente på vej i 2020

Ministeren har tidligere sagt, at man vil lave en aftale kortsigtet for 2020, der giver 150 flere betjente. Samtidig skal der afsættes 130 millioner kroner til, at betjente kan få udbetalt overarbejde i stedet for at holde fri.

Det skal være med til at fjerne en del af store overarbejdspukkel politiet har, udløst af blandt andet valgkamp og nye opgaver.

- Hvis en halv million overarbejdstimer skulle afspadseres, svarer det i runde tal til, at samtlige betjente i Fyns Politi skulle sendes hjem i et halvt år. Det er uholdbart, sagde ministeren torsdag til BT.

Nick Hækkerup har tidligere sagt, at det er regeringens aspiration at bruge 1,2 milliarder kroner ekstra på politiet i 2020 fra finansloven.

Politiforbund ønsker langsigtet plan

Ifølge Claus Oxfeldt, der er formand for betjentene i Politiforbundet, er dansk politi "i krise".

- Vi skal lave en langsigtet plan, der rækker ti år frem, og i løbet af den periode skal politistyrken gerne udvides med 3.000 mand.

- Det her viser, at man tager det seriøst, og at man ikke træffer hurtige, nemme beslutninger, for det skal bare være i orden på den lange bane, siger han til DR.