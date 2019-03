Fynske borgmestre: Storebælt skal ikke finansiere en bro mellem Als og Fyn

Storebæltsforbindelsen skal ikke bruges som finansieringskilde til at realisere en eventuel kommende broforbindelse mellem Als og Fyn.

Det er samtlige ti fynske borgmestre enige om. I en erklæring, som alle fynske borgmestre har underskrevet, lyder det:

Læs også Borgmester: Bilisterne på Storebælt skal betale Als-Fyn Broen

- Det er ren gift for en debat omkring en mulig Als-Fyn bro, at det fra borgmesteren i Sønderborgs side foreslås, at lade Storebæltsbroen finansiere en eventuel bro.

- På Fyn har vi et stærkt samarbejde omkring de fynske infrastruktur-prioriteringer til gavn for udviklingen. Det fortsætter vi med at have - og vi vil gerne samtidig sende det signal, at en dialog omkring en bro mellem Als og Fyn ikke har sin gang med baggrund i at tale om Storebæltsbroen som finansieringskilde.

Forslag fra Sønderborg

Erklæringen fra de fynske borgmestre kommer som en reaktion på det foreslag, som Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), luftede torsdag aften på et borgermøde i foreningen Als-Fyn Broen på Als.

- Jeg vil være fræk og sige, om vi ikke bare skal blive ved med at betale. Nogle kalder det en pengemaskine, men det er da en god pengemaskine, hvis pengene investeres rigtigt og er med til at skabe infrastruktur i hele landet, lød det fra Erik Lauritzen ved den lejlighed.

Læs også Rigmand revser Odense: - Kom nu ind i kampen

Ifølge Sønderborgs borgmester kan Storebæltsforbindelsen nemlig være med til at muliggøre finansieringen af en fremtid broforbindelse mellem Als og Fyn.

Brugerfinansiering har været udgangspunktet for alle nyere broprojekter i Danmark, men beregninger foretaget af Cowi i 2016 viser, at bilisterne på en bro mellem Als og Fyn kun vil være i stand til at finansiere 31 procent af en motortrafikvejsløsning og 24 procent af en motorvejsløsning.

Storebæltsbroen skal ikke bruges som malkeko

Men finansieringen skal ikke ske ved at bringe Storebæltsbroen i spil, understreger Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

- I vores optik er der flere problemer ved det forslag. Storebæltsforbindelsen skal ikke bruges som en malkeko, og det vil den blive, hvis man åbner for, at den skal finansiere en eventuel bro mellem Als og Fyn.

Læs også Opråb fra Svanninge Bakker: Als-Fyn Broen er et fantasiprojekt, som giver stor usikkerhed

- At bringe Storebæltsforbindelsen i spil gør det vanskeligere at diskutere en prioritering af en bro. Det er ikke fornuftigt i forhold til ønsket om på sigt at opnå en broforbindelse, for som vi ser det, er det gift for debatten, siger Nyborgs borgmester.