Før stormfloden: Storebæltsbroen bliver formentlig lukket i nat

Der er fortsat varsel om vind af stormstyrke fra midnat og derfor væsentlig risiko for, at Storebæltsbroen må lukke for al biltrafik i et tidsrum natten til onsdag.

Det skriver Sund og Bælt sidst på aftenen tirsdag på broens hjemmeside.

Umiddelbart vil en lukning ramme tidsrummet mellem klokken 01.00 og klokken 05.00.

Om broen lukkes er kort før midnat usikkert, men DMI har varslet "voldsomt vejr" flere steder i landet - dog ikke i det fynske område.

Varsel om vandtstand fastholdt

Til gengæld fastholder DMI varslet om forhøjet vandstand. Klokken 15.45 tirsdag udsendte det meteorologiske institut et varsel, som gælder fra onsdag morgen klokken 08.00 til onsdag aften klokken 21.00.

I det Sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav forventes der således fortsat en vandstand der kan være op til 1,6 meter over normal vandstand.

Varslet er en såkaldt kategori 2-varsel, som betyder "farligt vejr" og er den næsthøjeste kategori.

Man skal således i de to områder være forberedt på hård vind kombineret med forhøjet vandstand, som "kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger", skriver DMI.

Desuden fraråder DMI at man opholder sig i de truede kystområder.

Havne trues

På Fyn er en stor del af tirsdagen blev brugt på at gøre klar til de forhøjede vandstande.

Mens vandstanden ventes at toppe med 126 centimeter ved 08-tiden i Odense Fjord, så har man brugt tirsdag på at gøre klar til, at vandstanden det meste af onsdag kan true havnene i Kerteminde, Assens og Faaborg.

I Assens og syd for Assens bliver der lukket veje ligesom det forventes at dæmningen til Helnæs vil komme til at stå under vand.

I Nyborg er Havnegade lukket fordi der punpes vand ud af voldgravene omkring Nyborg Slot.

I Middelfart Kommune har de blandt andet fundet sandsækkene frem både i Middelfart og Brenderup - og ved Varbjerg Strand etableres et dige.

