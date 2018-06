Storebæltsbroen spærret for biltrafik

En trafikulykke lukkede for al trafik på Storebæltsbroen i vestgående retning.

På Østbroen på Storebæltsbroen er der omkring klokken 11 sket en trafikulykke.

Det oplyser Sund & Bælt på sin hjemmeside.

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at broen er spærret for al trafik i retning mod Fyn.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at tre biler er involveret i ulykken. Tre personer sidder fastklemt, og beredskab arbejder på at få dem fri.

Åbner for trafik klokken 13

Det er endnu ikke til at sige, hvor slemt personerne er kommet til skade. De er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade.

Beredskab mangler stadig at få fjernet de forulykkede biler, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Man forventer tidligst at kunne åbne for trafikken igen klokken 13. Tidligere lød meldingen ellers, at broen ville kunne blive åbnet allerede 12.10. Derefter må bilister forvente forlænget rejsetid.