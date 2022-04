Storebæltsbroen går i gult til Tour de France - først skal 385 lamper udskiftes

Det gælder også på Danmarks største bro.

Her er man i øjeblikket i gang med at udskifte hele 385 LED-lamper på de to pyloner og ankerblokke.

- De nuværende lamper er 20 år gamle og trænger til en udskiftning. Det er almindelige lamper, der er på broen nu, og de skal udskiftes til LED, som også er mere energisparende, siger Lene Gebauer Thomsen, kommunikationschef hos Sund & Bælt.

Ud over at kræve mindre energi kan de nye lamper noget helt særligt, som det altså ikke har været muligt før.

- Vi har tilkøbt muligheden for at få farve på, så vi har tilkøbt standardfarverne, så vi for eksempel kan lyse broen op i rødt og hvidt næste år, når broen fylder 25 år, siger Lene Gebauer Thomsen.

Gul er lig med Tour de France

Det er dog ikke tilfældigt, at det netop er nu, de 385 LED-lamper skal udskiftes.

Et af verdens største sportsevents kommer til Danmark, når Tour de France blandt andet skal køres over Storebæltsbroen den 2. juli. Derfor mente Sund & Bælt også, at det var på sin plads at få lamperne klar inden det store cykelløb.

- Når der nu var mulighed for at sætte lamperne op inden Tour de France, så har vi selvfølgelig skævet til det i planlægningen. Lamperne kommer til at være klar inden løbet og vil lyse broen op i gult i aftnerne og nætterne op til løbet, siger Lene Gebauer Thomsen.

Arbejdet med at udskifte lamperne er allerede i fuld gang. Det foregår på udvalgte dage og fortrinsvis om natten, så man undgår at forstyrre trafikken alt for meget.

- Vi dobbeltretter trafikken om natten, så vi kan udrette noget mere, og vi ikke behøver forstyrre trafikken i dagligdagen. Det har vi gjort en enkelt gang og kommer til at gøre det et par gange mere, siger Lene Gebauer Thomsen.

De farvede lamper til blive sat op på de to pyloner, men ikke på ankerblokkene.

Teknologien er svarende til det, man også har på Øresundsbroen.