Færre rystelser: Storebæltsbroen har fået udskiftet støddæmperne

Siden åbningen af Storebæltsbroen har knap 200 millioner køretøjer taget turen over broen. Det viser trafiktallene fra Sund og Bælt.

Så mange køretøjer slider på materialet, og derfor har Sund og Bælt netop renoveret de første af i alt fire støddæmpere i Østbroens konstruktion. Det skriver Sund og Bælt på sin hjemmeside.

De fire støddæmpere, som hver vejer 15,3 ton, er placeret under vejbanen i hver ende af Østbroens ankerblokke, hvor de dæmper rystelser fra trafik og vejr. Når bevægelserne i broen dæmpes, bliver slid på broen reduceret.

Ridser og ødelagte pakninger

Men med 20 år på bagen har støddæmperne de seneste år vist tegn på slitage. De har brugt mere olie og har haft synlige ridser.

Det siger projektleder Martin Duus Havelykke til ingeniøren.dk.

- Ridserne i dem var slemme, og pakningerne var meget ødelagte. Vurderingen var, at de kunne holde et til to år mere, før de risikerede at miste deres funktion, siger han.

Martin Duus Havelykke vurderer, at de nyrenoverede støddæmpere i Storebæltsbroen kan holde mellem 30 og 40 år.

Planlægningen har taget tre år

Men det har også taget hele tre år at udtænke planen for renoveringen af de enorme støddæmpere, som blev påbegyndt i sommer.

I den periode har 25 personer udarbejdet 3D-tegninger og udtænkt 142 stykker specialværktøj til at muliggøre renoveringen, som nu er halvvejs.

Efter planen skal de sidste to støddæmpere løftes ud og renoveres til sommer. Renoveringsarbejdet kommer ikke til at påvirke trafikken, mens det står på.

Herunder kan du se en kort video af arbejdet med at tage de nedslidte støddæmpere ud af ankerblokkene.